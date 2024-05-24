運動雲

>

快訊／T1職籃雲豹主場「地貼」爆爭議？　聯盟、球團說分明

▲T1職籃總冠軍賽首戰今晚開打，「地貼」問題又引發討論。（圖／記者杜奕君攝）

▲T1職籃總冠軍賽首戰今晚開打，球場地板「地貼」問題又引發討論。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／桃園報導

T1職籃年度總冠軍賽首戰，將於24日晚間熱鬧開打，由地主台啤永豐雲豹交手台北台新戰神，不過就在比賽開打前，職籃球員工會卻發出聲明，指出雲豹主場地貼面積與實際練習狀況似有安全疑慮，引發外界熱議。對此，T1聯盟秘書長王志群親自解釋，雲豹主場地貼材質與防滑係數，均符合聯盟規範，雲豹球團營運長顏行書也解釋，會將球員的安全放在首位，絕對不會輕忽。

由於雙職籃季後賽「檔期」強碰，共用桃園巨蛋主場的T1職籃台啤永豐雲豹，與PLG職籃桃園璞園領航猿，在賽程檔期僅相隔1天舉行下，此次採取共用「球場地板」作法，共同使用領航猿主場地板，至於上方的領航猿相關隊徽，雲豹今日在冠軍賽首戰則採取以地貼遮蓋方式處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過稍早職籃工會發出聲明指出，本會今 (24) 日上午接獲會員反映，賽事現場的地貼面積與實際練習狀況似有安全疑慮，工會為此也主動與聯盟及各球團溝通，並確認地貼符合聯盟規章規範的 FIBA防滑係數規格。

T1聯盟秘書長王志群則親自強調，「雲豹主場的地貼防滑係數，確認符合聯盟規範，這點聯盟可以為球團來背書。」

至於雲豹球團營運長顏行書則解釋，「由於雲豹和領航猿的賽事相隔1天，在地板鋪設需要12個小時情況下，昨晚領航猿季後賽首戰結束後，還需要配合今日上午8點讓PLG職籃的兩支球隊進行季後賽投籃練習，因此沒有足夠的時間來鋪設我們雲豹原有的主場地板。」

但顏行書強調，「球員的安全一定是我們首要重視的，目前在冠軍賽第2戰也會面臨比賽時間過晚，工時不夠的狀況，因此冠軍賽前兩戰都必須以現有地貼方式處理，但如果冠軍賽第5戰再回到雲豹主場，我們一定會盡力和領航猿球團協調，讓我們能夠使用雲豹主場原有地板。」

另外，顏行書也透露，「為了確保地貼避免因汗水出現溼滑狀況，冠軍賽除了原有兩名負責拖地的工作人員，還會再多增加兩名工作人員進行相關維護工作。」

關鍵字： T1總冠軍賽雲豹顏行書王志群台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

籌組最強中華男籃！　籃協、職籃工會「出賽費」仍未達共識

籌組最強中華男籃！　籃協、職籃工會「出賽費」仍未達共識

連3季強勢入選年度第1隊　坦圖替布朗沒入選抱屈

連3季強勢入選年度第1隊　坦圖替布朗沒入選抱屈

助領航猿例行賽戰績登頂　沃許本首奪單月MVP殊榮

助領航猿例行賽戰績登頂　沃許本首奪單月MVP殊榮

G2狂飆40分痛宰溜馬　綠衫軍主帥：布朗沒進年度最佳陣容超想贏

G2狂飆40分痛宰溜馬　綠衫軍主帥：布朗沒進年度最佳陣容超想贏

狂飆24分領勝賽後卻示警　盧峻翔：不該季後賽首戰就鬆懈

狂飆24分領勝賽後卻示警　盧峻翔：不該季後賽首戰就鬆懈

快訊／攻城獅一哥低迷　高國豪喊話：會一場比一場強悍

快訊／攻城獅一哥低迷　高國豪喊話：會一場比一場強悍

快訊／69大魔王展威力　領航猿盧峻翔飆24分季後賽G1強勢飆勝

快訊／69大魔王展威力　領航猿盧峻翔飆24分季後賽G1強勢飆勝

體育署推全新贊助媒合平台　女車神劉君眉赴歐參賽

體育署推全新贊助媒合平台　女車神劉君眉赴歐參賽

6分鐘賣光！　夢想家主場季後賽對決林書豪門票熱銷

6分鐘賣光！　夢想家主場季後賽對決林書豪門票熱銷

台啤魂不滅！　雲豹、戰神6戰友T1總冠軍賽大對決

台啤魂不滅！　雲豹、戰神6戰友T1總冠軍賽大對決

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366