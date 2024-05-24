快訊／T1職籃雲豹主場「地貼」爆爭議？　聯盟、球團說分明

▲T1職籃總冠軍賽首戰今晚開打，球場地板「地貼」問題又引發討論。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／桃園報導

T1職籃年度總冠軍賽首戰，將於24日晚間熱鬧開打，由地主台啤永豐雲豹交手台北台新戰神，不過就在比賽開打前，職籃球員工會卻發出聲明，指出雲豹主場地貼面積與實際練習狀況似有安全疑慮，引發外界熱議。對此，T1聯盟秘書長王志群親自解釋，雲豹主場地貼材質與防滑係數，均符合聯盟規範，雲豹球團營運長顏行書也解釋，會將球員的安全放在首位，絕對不會輕忽。

由於雙職籃季後賽「檔期」強碰，共用桃園巨蛋主場的T1職籃台啤永豐雲豹，與PLG職籃桃園璞園領航猿，在賽程檔期僅相隔1天舉行下，此次採取共用「球場地板」作法，共同使用領航猿主場地板，至於上方的領航猿相關隊徽，雲豹今日在冠軍賽首戰則採取以地貼遮蓋方式處理。

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不過稍早職籃工會發出聲明指出，本會今 (24) 日上午接獲會員反映，賽事現場的地貼面積與實際練習狀況似有安全疑慮，工會為此也主動與聯盟及各球團溝通，並確認地貼符合聯盟規章規範的 FIBA防滑係數規格。

T1聯盟秘書長王志群則親自強調，「雲豹主場的地貼防滑係數，確認符合聯盟規範，這點聯盟可以為球團來背書。」

至於雲豹球團營運長顏行書則解釋，「由於雲豹和領航猿的賽事相隔1天，在地板鋪設需要12個小時情況下，昨晚領航猿季後賽首戰結束後，還需要配合今日上午8點讓PLG職籃的兩支球隊進行季後賽投籃練習，因此沒有足夠的時間來鋪設我們雲豹原有的主場地板。」

但顏行書強調，「球員的安全一定是我們首要重視的，目前在冠軍賽第2戰也會面臨比賽時間過晚，工時不夠的狀況，因此冠軍賽前兩戰都必須以現有地貼方式處理，但如果冠軍賽第5戰再回到雲豹主場，我們一定會盡力和領航猿球團協調，讓我們能夠使用雲豹主場原有地板。」

另外，顏行書也透露，「為了確保地貼避免因汗水出現溼滑狀況，冠軍賽除了原有兩名負責拖地的工作人員，還會再多增加兩名工作人員進行相關維護工作。」