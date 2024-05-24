快訊／輸球「地貼」成戰犯？　曹薰襄怒批：總冠軍的場地不該這樣

▲戰神曹薰襄賽後對於「地貼」問題高分貝抨擊。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

台北台新戰神24日在T1年度總冠軍賽首戰，以101比106的微幅差距不敵地主台啤永豐雲豹。賽後戰神先發主控曹薰襄「高分貝」怒批表示，「今天雲豹高錦瑋和我各自滑倒1次，冠軍賽的場地不該是這樣，太誇張了！」

T1總冠軍賽首戰，24日在桃園巨蛋盛大開賽，此戰雲豹特別邀請「台灣飛人」劉錚回娘家，擔任開球嘉賓，也替昔日台啤時期戰友加油打氣。

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不過賽前由於雲豹與PLG職籃桃園璞園領航猿採取「共用主場」，由於賽程過於密集，因此採取共用球場地板模式，因此雲豹在主場並非啟用球隊原有專屬球場地板，而是改用領航猿地板，並以「地貼」遮蓋相關領航猿隊徽。

但這樣的方式也引發客隊戰神球員不滿，全場拿下14分、4籃板、3助攻、2抄截的戰神主控曹薰襄就表示，「今天地貼讓高錦瑋和我都各自滑倒1次，冠軍賽的場地不該是這樣，我想保護自己也想保護隊友，也想保護對手，太誇張了！這是冠軍賽不是例行賽，這是勢必要解決的問題。難道要讓這個東西成為影響比賽的因子嗎？」

林秉聖則認為，「確實不太好，我就是不斷看到有球員滑倒，全速情況下滑倒，對於腳或是阿基里斯腱都有很大的影響。」

▲戰神在T1總冠軍賽首戰以5分惜敗。（圖／T1職籃提供）