快訊／哈勒戴3.3秒致勝抄截　塞爾提克18分大逆轉東區冠軍賽聽牌

▲塞爾提克「假日哥」哈勒戴致勝抄截立大功，幫助球隊在東區決賽3連勝取得聽牌優勢。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA東區冠軍賽前兩戰都吞敗的溜馬，26日在與塞爾提克系列第3戰，終於打出強硬表現，在頭號戰將哈利伯頓(Tyrese Haliburton)因左腿傷勢無法上陣情況下，溜馬騎兵內姆哈德(Andrew Nembhard)狂轟32分、9助攻，一度取得18分領先。但綠衫軍在末節展現強大韌性，哈勒戴(Jrue Holiday)關鍵三分打，加上終場3.3秒致勝抄截，塞爾提克以114比111逆轉勝，東冠取得3比0「聽牌」。

開賽雙方進攻火力都相當兇猛，綠衫軍在「探花雙星」坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)攜手合作下，首節打完以32比31小幅領先地主溜馬。

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不過溜馬在次節隨即給予回應，在內姆哈德與替補上陣的麥康奈爾(T.J. McConnell)不斷犀利外線猛飆，溜馬單節轟進38分，一度領先塞爾提克多達17分，半場打完溜馬也以69比57取得雙位數領先。

▲溜馬內姆哈德狂轟32分、9助攻，可惜最終遭綠衫軍大逆轉帶走勝利。（圖／CFP）

塞爾提克在第3節開始猛烈追分，此節尾聲坦圖飆進三分彈，隨後懷特(Derrick White)兩罰俱中，一波10比2攻勢追成僅7分落後，但溜馬在此節尾聲籃下擺進兩分，3節打完仍握有90比81超前。

末節塞爾提克先靠哈勒戴禁區得手，一波4比0攻勢帶起追分氣焰，但此時溜馬內線大將透納(Myles Turner)切入完成三分打，但塞爾提克持續追分，今日外線火力四射的長人老將霍佛德(Al Horford)三分球命中，綠衫軍此時僅剩3分落後。

此時溜馬後場雙衛麥康奈爾、內姆哈德接連取分，讓溜馬穩住陣腳，西亞卡姆(Pascal Siakam)終場前6分鐘時，抓下關鍵進攻籃板擺進兩分，溜馬回到7分領先。

塞爾提克喊出暫停後，隨即由懷特三分彈止血，但溜馬又靠此戰手感最火燙的內姆哈德後撤步跳投取分，隨後綠衫軍布朗雖然切入爆扣得手，但內姆哈德、麥康奈爾連續飆進底線三分彈，隨後麥康奈爾又是強勢切入得手，穩住8分領先。

終場前1分40秒，綠衫軍一哥坦圖弧頂飆進三分彈，讓球隊僅剩3分落後，但內姆哈德兩罰俱中回到5分領先，但霍佛德又是接獲坦圖妙傳，在終場前1分12秒投進底線三分球，讓落後僅剩兩分。

終場前38.9秒，哈勒戴禁區完成3分打，逆轉1分超前，溜馬喊出暫停後未能成功搶分，隨後綠衫軍更在哈勒戴終場前3.3秒成功抄截內姆哈德得手，隨後哈勒戴終場前1.7秒兩罰俱中取得3分領先，但溜馬最後三分球孤注一擲未能得手，塞爾提克就以114比111逆轉贏球，東區決賽3連勝正式聽牌。

▲塞爾提克坦圖轟下36分、10籃板、8助攻，表現全面強勢。（圖／CFP）