運動雲

>

快訊／哈勒戴3.3秒致勝抄截　塞爾提克18分大逆轉東區冠軍賽聽牌

▲塞爾提克哈勒戴。（圖／CFP）

▲塞爾提克「假日哥」哈勒戴致勝抄截立大功，幫助球隊在東區決賽3連勝取得聽牌優勢。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA東區冠軍賽前兩戰都吞敗的溜馬，26日在與塞爾提克系列第3戰，終於打出強硬表現，在頭號戰將哈利伯頓(Tyrese Haliburton)因左腿傷勢無法上陣情況下，溜馬騎兵內姆哈德(Andrew Nembhard)狂轟32分、9助攻，一度取得18分領先。但綠衫軍在末節展現強大韌性，哈勒戴(Jrue Holiday)關鍵三分打，加上終場3.3秒致勝抄截，塞爾提克以114比111逆轉勝，東冠取得3比0「聽牌」。

開賽雙方進攻火力都相當兇猛，綠衫軍在「探花雙星」坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)攜手合作下，首節打完以32比31小幅領先地主溜馬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過溜馬在次節隨即給予回應，在內姆哈德與替補上陣的麥康奈爾(T.J. McConnell)不斷犀利外線猛飆，溜馬單節轟進38分，一度領先塞爾提克多達17分，半場打完溜馬也以69比57取得雙位數領先。

▲溜馬內姆哈德、透納，塞爾提克坦圖、布朗。（圖／CFP）

▲溜馬內姆哈德狂轟32分、9助攻，可惜最終遭綠衫軍大逆轉帶走勝利。（圖／CFP）

塞爾提克在第3節開始猛烈追分，此節尾聲坦圖飆進三分彈，隨後懷特(Derrick White)兩罰俱中，一波10比2攻勢追成僅7分落後，但溜馬在此節尾聲籃下擺進兩分，3節打完仍握有90比81超前。

末節塞爾提克先靠哈勒戴禁區得手，一波4比0攻勢帶起追分氣焰，但此時溜馬內線大將透納(Myles Turner)切入完成三分打，但塞爾提克持續追分，今日外線火力四射的長人老將霍佛德(Al Horford)三分球命中，綠衫軍此時僅剩3分落後。

此時溜馬後場雙衛麥康奈爾、內姆哈德接連取分，讓溜馬穩住陣腳，西亞卡姆(Pascal Siakam)終場前6分鐘時，抓下關鍵進攻籃板擺進兩分，溜馬回到7分領先。

塞爾提克喊出暫停後，隨即由懷特三分彈止血，但溜馬又靠此戰手感最火燙的內姆哈德後撤步跳投取分，隨後綠衫軍布朗雖然切入爆扣得手，但內姆哈德、麥康奈爾連續飆進底線三分彈，隨後麥康奈爾又是強勢切入得手，穩住8分領先。

終場前1分40秒，綠衫軍一哥坦圖弧頂飆進三分彈，讓球隊僅剩3分落後，但內姆哈德兩罰俱中回到5分領先，但霍佛德又是接獲坦圖妙傳，在終場前1分12秒投進底線三分球，讓落後僅剩兩分。

終場前38.9秒，哈勒戴禁區完成3分打，逆轉1分超前，溜馬喊出暫停後未能成功搶分，隨後綠衫軍更在哈勒戴終場前3.3秒成功抄截內姆哈德得手，隨後哈勒戴終場前1.7秒兩罰俱中取得3分領先，但溜馬最後三分球孤注一擲未能得手，塞爾提克就以114比111逆轉贏球，東區決賽3連勝正式聽牌。

▲溜馬內姆哈德、透納，塞爾提克坦圖、布朗。（圖／CFP）

▲塞爾提克坦圖轟下36分、10籃板、8助攻，表現全面強勢。（圖／CFP）

關鍵字： NBA季後賽東區冠軍賽溜馬塞爾提克內姆哈德坦圖布朗

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

轟25分卻搞砸最後一擊　林書豪：場上很多東西我不能控制

轟25分卻搞砸最後一擊　林書豪：場上很多東西我不能控制

快訊／T1總冠軍賽地貼惹議　卡森斯：對運動員不是最好狀態

快訊／T1總冠軍賽地貼惹議　卡森斯：對運動員不是最好狀態

不怕「地貼大魔王」　蔣淯安妙回：我在SBL時期就蠻習慣了

不怕「地貼大魔王」　蔣淯安妙回：我在SBL時期就蠻習慣了

快訊／輸球「地貼」成戰犯？　曹薰襄怒批：總冠軍的場地不該這樣

快訊／輸球「地貼」成戰犯？　曹薰襄怒批：總冠軍的場地不該這樣

快訊／卡森斯致勝切入狂轟30分　雲豹奪T1總冠軍賽G1勝利

快訊／卡森斯致勝切入狂轟30分　雲豹奪T1總冠軍賽G1勝利

台灣飛人劉錚T1總冠軍賽開球　力挺雲豹新秀林信寬、高錦瑋

台灣飛人劉錚T1總冠軍賽開球　力挺雲豹新秀林信寬、高錦瑋

快訊／T1職籃雲豹主場「地貼」爆爭議？　聯盟、球團說分明

快訊／T1職籃雲豹主場「地貼」爆爭議？　聯盟、球團說分明

籌組最強中華男籃！　籃協、職籃工會「出賽費」仍未達共識

籌組最強中華男籃！　籃協、職籃工會「出賽費」仍未達共識

連3季強勢入選年度第1隊　坦圖替布朗沒入選抱屈

連3季強勢入選年度第1隊　坦圖替布朗沒入選抱屈

助領航猿例行賽戰績登頂　沃許本首奪單月MVP殊榮

助領航猿例行賽戰績登頂　沃許本首奪單月MVP殊榮

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

熱門新聞

高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓拍影片祝賀

高國慶引退賽天公不作美、隊友很捧場　完封兄弟畫完美句點

讚高國慶表現「不簡單」！林岳平：可惜沒看到太空漫步

NBA公鹿球星「蜜豆湯」加持有用！　曼尼高砍17分國王G2奪勝

賽前看到彩虹就知道會贏！古林：盼給國慶學長最棒回憶

全國機車錦標賽溪湖站開跑！31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓

2高國慶引退賽完封兄弟畫完美句點

3林岳平讚高國慶表現「不簡單」！

4蜜豆湯加持有用　曼尼高砍17分奪勝

5不要搞砸！古林：盼給國慶學長最棒回憶

最新新聞

1大谷翔平1安打　道奇睽違5年5連敗

2不要搞砸！古林：盼給國慶學長最棒回憶

3高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓

4全國機車錦標賽31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

5林岳平讚高國慶表現「不簡單」！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

「舊金山台灣日」 黃仁勳穿93號球衣完成「開球處女秀」

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366