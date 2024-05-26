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快訊／戰神林秉聖飆38分無用　高錦瑋轟27分雲豹冠軍賽2連勝

▲雲豹蔣淯安、卡森斯、高錦瑋，戰神黃聰翰、林秉聖。（圖／T1職籃提供）

▲雲豹高錦瑋砍下27分、5籃板、3助攻、3抄截，領軍冠軍賽2連勝。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

T1職籃總冠軍賽第2戰，26日持續於台啤永豐雲豹主場桃園巨蛋舉行，此戰雲豹賽前特別將比賽地板換回球隊原有專屬主場地板。戰神在首節就取得13分領先優勢，但雲豹第3節靠著高錦瑋爆量飆分逆轉超前，末節雙方激烈肉搏戰拉鋸，即便戰神林秉聖狂砍季後賽個人新高38分，但雲豹靠著高錦瑋、卡森斯分別砍下27分，雲豹最終112比107勝出，喜迎冠軍賽2連勝。

由於冠軍賽G1，在和PLG職籃桃園領航猿「共用主場」，且賽程過於密集下，雲豹首戰主場地板選擇使用領航猿地板，但由於地貼遮蔽範圍過大，球員比賽中出現滑倒狀況，安全問題爆發疑慮。而雲豹球團也正視此問題，緊急在昨晚將地板換回自身主場地板。

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▲雲豹蔣淯安、卡森斯、高錦瑋，戰神黃聰翰、林秉聖。（圖／T1職籃提供）

▲戰神林秉聖狂轟38分、5籃板、8助攻、3抄截。（圖／T1職籃提供）

此戰賽前雖然一度因籃架問題，延宕大約18分鐘，不過總冠軍賽魅力，就連知名男子天團Energy成員阿弟、牛奶都現身觀戰，並在暫停時間大跳近日火紅的「16蹲」令全場球迷沸騰吶喊。

開賽客隊戰神氣勢如虹，恩多與曹薰襄內外連線，加上林秉聖、黃聰翰外線火力支援，戰神開局取得25比13大幅領先。雲豹雖靠著本土一哥蔣淯安領軍追分，但戰神首節在「齊天大聖」林秉聖單節獨拿10分帶動下，以32比19大幅領先。

第2節雲豹逐漸找到節奏，蔣淯安妙傳「金牌狀元」林信寬底線三分彈，帶動一波10比2攻勢，追到僅5分落後。但戰神仍靠著上半場手感最火燙的林秉聖持續搶攻，隨後黃聰翰又是三分線外開火命中，此時高錦瑋連拿關鍵5分，又讓雲豹追到3分差。但戰神在林秉聖上半場狂轟18分領軍下，半場率隊以54比49領先。

下半場雲豹開局就由高錦瑋、李啟瑋連續三分球，一波6比0攻勢瞬間超前比分，隨後高錦瑋持續撕裂對手防線，雙方展開激烈拉鋸，雲豹雖然靠高錦瑋爆發一度領先，但戰神黃聰翰連續兩記三分球幫助球隊重新找回氣勢，不過雲豹3節打完以75比74反超比分。

末節兩隊依舊戰況緊繃，雲豹成功抄截帶動李啟瑋快攻得手，隨後他又在底角飆進三分球，加上威廉斯禁區得手，助隊拉開9分超前。戰神得分之鑰林秉聖強勢切入進算加罰完成3分打，隨後再度強勢切入，讓球隊追到僅兩分差。

終場前5分36秒，戰神恩多在雲豹卡森斯切入時犯規，卡森斯起身後兩人爆發口角衝突，卡森斯貼身助理由於抗議過大，甚至遭裁判驅逐出場。隨後裁判檢視慢動作重播，認定恩多犯規升級為違反運動道德犯規，戰神也得到對手技術犯規兩罰機會，林秉聖兩罰一中，隨後又製造蔣淯安犯規兩罰俱中，戰神終場前5分10秒再度與對手打成91平。

▲雲豹蔣淯安、卡森斯、高錦瑋，戰神黃聰翰、林秉聖。（圖／T1職籃提供）

▲雲豹卡森斯此戰仍有27分、12籃板穩定演出。（圖／T1職籃提供）

關鍵時刻雲豹靠著克羅馬以及高錦瑋連番取分，終場前3分29秒卡森斯又是快攻切入得手，讓雲豹拉開6分超前氣勢大振。暫停過後戰神又是失誤，讓蔣淯安快攻切入上籃，此時雲豹手握8分領先。

終場前2分27秒，戰神恩多兩罰俱中，回到6分落後，但卡森斯又是關鍵進攻籃板擺進兩分，不過林秉聖在終場前1分22秒大膽三分出手命中，又讓戰神回到5分落後。隨後陳文宏三分球命中，但雲豹隨即靠著李啟瑋終場前40.1秒三分彈命中，又讓領先回到6分。

終場前33.4秒林秉聖製造蔣淯安本場個人第6犯，林秉聖兩罰俱中再度追到4分差，但雲豹高錦瑋、卡森斯接連4罰得手，讓雲豹鎖住勝果，在主場迎接冠軍賽2連勝。

雲豹此戰高錦瑋轟下27分、5籃板、3助攻、3抄截，卡森斯27分、12籃板，蔣淯安18分、10籃板、4助攻。戰神方面，林秉聖此戰飆出個人季後賽新高38分外帶5籃板、8助攻、3抄截，恩多22分、10籃板，黃聰翰三分球9投6中，貢獻18分。

▲雲豹蔣淯安、卡森斯、高錦瑋，戰神黃聰翰、林秉聖。（圖／T1職籃提供）

▲戰神黃聰翰單場砍進6記三分球進帳18分。（圖／T1職籃提供）

關鍵字： T1總冠軍賽卡森斯蔣淯安高錦瑋雲豹戰神林秉聖黃聰翰台籃

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