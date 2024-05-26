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NBA公鹿球星來台看PLG職籃　米德爾頓將現身挺親表哥國王曼尼高

▲▼公鹿字母哥安戴托坤波、米德爾頓；活塞狀元康寧漢。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿米德爾頓今日將現身夢想家主場，替客場出賽的親表哥國王曼尼高加油。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／台北報導

台灣兩大職籃PLG、T1季後賽持續熱戰，其中在PLG季後賽首輪福爾摩沙夢想家交手新北國王系列賽，國王洋將曼尼高(Kenny Manigault)的「親表弟」，目前效力NBA密爾瓦基公鹿，曾3度入選聯盟明星賽，並在2021年拿下NBA年度總冠軍的米德爾頓(Khris Middleton)確認已經抵台，今日有望前往夢想家主場，替客場出賽的表哥曼尼高加油，後續也將在國王主場新莊體育館現身觀戰。

來台打球邁入第2個賽季的曼尼高，本季再度幫助國王殺入季後賽，而日前就傳出，曼尼高的親表弟，目前在NBA公鹿隊效力的明星前鋒米德爾頓，將來台為表哥曼尼高加油，同時親自觀賞PLG職籃賽事。

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日前米德爾頓就已經抵台，甚至有球迷在台北信義區與他偶遇，並且喜獲合照、親筆簽名，今日國王也在IG官方社群，放上透露米德爾頓將替國王及曼尼高打氣應援。

據了解，米德爾頓今日高機率就將現身夢想家主場觀戰，後續國王季後賽首輪G3、G4回到主場新莊體育館出賽，米德爾頓也將現身加油打氣。

現年32歲的米德爾頓，生涯在NBA先後效力活塞、公鹿等隊，曾3度入選聯盟明星賽，也在2021年隨公鹿奪冠，也是東京奧運美國男籃金牌成員，NBA生涯共出賽739場，平均16.9分、4.8籃板、3.9助攻。

▲新北國王曼尼高、李愷諺、楊敬敏。（圖／新北國王提供）

▲新北國王曼尼高是NBA公鹿球星米德爾頓的親表哥。（圖／新北國王提供）

關鍵字： 米德爾頓NBA公鹿PLG國王曼尼高季後賽台籃

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