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快訊／桃園巨蛋又出包！記者室大漏水　卡森斯看了也驚呆

▲桃園巨蛋記者室天花板連兩天大漏水。（圖／記者杜奕君攝）

▲桃園巨蛋記者室天花板連兩天大漏水，必須拿紙箱與垃圾袋接水。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／桃園報導

台灣雙職籃季後賽熱戰，桃園所屬的兩支職籃球隊雲豹與領航猿都打出亮眼表現。但比賽場地桃園巨蛋卻很「落漆」，從昨日PLG職籃季後賽首輪領航猿對決攻城獅，媒體記者室天花板就呈現「大漏水」狀態，必須在記者席拿紙箱接漏水，這樣的奇特狀態，就連前NBA天王中鋒卡森斯進入賽後記者會，都大吃一驚感到不可思議。

T1職籃總冠軍賽第2戰，雲豹與對手戰神連兩戰打出高水準表現，今日G2最終雲豹以112比107贏球拿下2連勝。

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但雲豹與領航猿共用主場桃園巨蛋，場內硬體狀況卻是慘不忍睹，除了記者室旁廁所長年整修，至今通過時都呈現「工地」狀態，場館內地板破裂，且蚊蟲侵擾狀態更是令人難以忍受，觀賽品質完全無法與「職業賽事」劃上等號。

▲雲豹蔣淯安、卡森斯、高錦瑋，戰神黃聰翰、林秉聖。（圖／T1職籃提供）

▲桃園巨蛋記者室天花大漏水，讓NBA等級好手卡森斯也傻眼。（圖／T1職籃提供）

更離譜的是，昨日PLG職籃領航猿對上攻城獅季後賽首輪第2戰，桃園巨蛋的媒體記者室天花板就呈現大漏水狀態，甚至需要拿出動多個紙箱，裝上垃圾袋來接水，形成賽後記者會，記者室天空卻「下雨」奇景，昨日就讓攻城獅洋將艾夫伯當場傻眼。

▲桃園巨蛋記者室天花板連兩天大漏水。（圖／記者杜奕君攝）

▲桃園巨蛋記者室旁廁所整修至今，經過仍呈現工地狀態。（圖／記者杜奕君攝）

今日T1總冠軍賽第2戰，記者室天花板漏水狀態更加嚴重，雲豹一哥蔣淯安就說，「過去SBL來桃園巨蛋打過這麼多次，這狀況我還真是頭一遭遇到。」戰神代理總教練許皓程則自嘲表示，「這個漏水狀況，是天空在為我們下雨嗎？」

▲桃園巨蛋記者室天花板連兩天大漏水。（圖／記者杜奕君攝）

▲桃園巨蛋記者室天花板漏水狀況連兩天相當嚴重。（圖／記者杜奕君攝）

而貴為NBA等級的天王中鋒卡森斯，在今日賽後記者會進入記者室時，也對這樣的漏水狀態感到吃驚，除了大喊了一聲「Damn！」之外，更是露出不可思議神情。

唯一值得慶幸的是，即便桃園巨蛋場館硬體老舊、殘破不堪，甚至場館內蚊子、蒼蠅數量極多，但連續兩天，桃園地區球迷都很捧場，昨日領航猿主場共有6088位球迷入場，打破隊史季後賽入場人數新高，而今日雲豹主場更湧入多達6869位球迷入場，線上直播觀賽人數也突破兩萬人大關。但這樣的觀賽環境品質，是否對得起球迷買票入場支持期待，或許相關所屬單位，必須深思檢討。

▲桃園巨蛋記者室天花板連兩天大漏水。（圖／記者杜奕君攝）

▲桃園巨蛋場邊媒體席地板同樣出現老舊破裂狀況。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 表弟卡森斯桃園巨蛋T1總冠軍賽台籃

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