運動雲

>

與恩多爆衝突「保鑣」竟衝上場　卡森斯強調：我沒生氣

▲雲豹蔣淯安、卡森斯、高錦瑋，戰神黃聰翰、林秉聖。（圖／T1職籃提供）

▲雲豹卡森斯在冠軍賽第2戰與對手爆發衝突，保鑣竟衝上場遭裁判驅逐出場。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

T1職籃年度總冠軍賽第2戰，雲豹最終驚險以107比102擊敗戰神，收下系列賽2連勝。但此戰決勝期卻險些失控，雲豹天王中鋒「表弟」卡森斯遭戰神恩多下重手犯規，卡森斯所屬保鑣卻衝上場，隨後遭驅逐出場。賽後卡森斯提及此事時強調，「我對於恩多並沒有生氣，但裁判應該控制好比賽，我還在熟悉台灣的吹判尺度。」

此戰雲豹與戰神依舊戰況激烈，兩對決勝期呈現激烈拉鋸，終場前5分36秒，戰神恩多在雲豹卡森斯切入時犯規，卡森斯起身後兩人爆發口角衝突，卡森斯所屬保鑣由於抗議過大，甚至遭裁判驅逐出場。隨後裁判檢視慢動作重播，認定恩多犯規升級為違反運動道德犯規。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後雲豹一哥蔣淯安就直言，「卡森斯先被對手挑釁又被重犯，如果是我也會生氣，但他的脾氣已經算控制很好了。」

▲雲豹蔣淯安、卡森斯、高錦瑋，戰神黃聰翰、林秉聖。（圖／T1職籃提供）

▲雲豹卡森斯與戰神恩多此戰上演激烈肉搏。（圖／T1職籃提供）

賽後恩多因為治療所以未出席賽後記者會，但戰神代理總教練許皓程表示，「球場上，大家都想為自己的球隊贏球，當下都是為各自的球隊好，那個當下為了球權與勝利，來捍衛自己的球隊。」

卡森斯則強調，「我不會對恩多感到生氣，他是個很有競爭心態，希望為球隊贏得勝利的球員，重點還是在贏得比賽勝利，對方球員的行為不是我能控制的，但我希望裁判能對於比賽有更多控制。」

卡森斯也說，「我對於球員本身沒有任何憤怒的情緒，我打過很多籃球，我必須習慣怎樣是犯規，怎樣不是犯規，當有很多的拐子與衝撞，這在世界任何地方的籃球比賽都是不被允許的，裁判的責任就是把比賽控制好，但這樣的問題必須要被重視。」

▲雲豹蔣淯安、卡森斯、高錦瑋，戰神黃聰翰、林秉聖。（圖／T1職籃提供）

▲卡森斯賽後強調自己並沒有對恩多生氣。（圖／T1職籃提供）

關鍵字： 卡森斯恩多雲豹戰神總冠軍賽T1

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

齊天大聖狂飆38分平聯盟季後賽本土最高　林秉聖：願數據換贏球

齊天大聖狂飆38分平聯盟季後賽本土最高　林秉聖：願數據換贏球

快訊／戰神林秉聖飆38分無用　高錦瑋轟27分雲豹冠軍賽2連勝

快訊／戰神林秉聖飆38分無用　高錦瑋轟27分雲豹冠軍賽2連勝

NBA公鹿球星來台看PLG職籃　米德爾頓將現身挺親表哥國王曼尼高

NBA公鹿球星來台看PLG職籃　米德爾頓將現身挺親表哥國王曼尼高

快訊／哈勒戴3.3秒致勝抄截　塞爾提克18分大逆轉東區冠軍賽聽牌

快訊／哈勒戴3.3秒致勝抄截　塞爾提克18分大逆轉東區冠軍賽聽牌

轟25分卻搞砸最後一擊　林書豪：場上很多東西我不能控制

轟25分卻搞砸最後一擊　林書豪：場上很多東西我不能控制

快訊／T1總冠軍賽地貼惹議　卡森斯：對運動員不是最好狀態

快訊／T1總冠軍賽地貼惹議　卡森斯：對運動員不是最好狀態

不怕「地貼大魔王」　蔣淯安妙回：我在SBL時期就蠻習慣了

不怕「地貼大魔王」　蔣淯安妙回：我在SBL時期就蠻習慣了

快訊／輸球「地貼」成戰犯？　曹薰襄怒批：總冠軍的場地不該這樣

快訊／輸球「地貼」成戰犯？　曹薰襄怒批：總冠軍的場地不該這樣

快訊／卡森斯致勝切入狂轟30分　雲豹奪T1總冠軍賽G1勝利

快訊／卡森斯致勝切入狂轟30分　雲豹奪T1總冠軍賽G1勝利

台灣飛人劉錚T1總冠軍賽開球　力挺雲豹新秀林信寬、高錦瑋

台灣飛人劉錚T1總冠軍賽開球　力挺雲豹新秀林信寬、高錦瑋

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

熱門新聞

高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓拍影片祝賀

高國慶引退賽天公不作美、隊友很捧場　完封兄弟畫完美句點

讚高國慶表現「不簡單」！林岳平：可惜沒看到太空漫步

NBA公鹿球星「蜜豆湯」加持有用！　曼尼高砍17分國王G2奪勝

賽前看到彩虹就知道會贏！古林：盼給國慶學長最棒回憶

全國機車錦標賽溪湖站開跑！31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓

2高國慶引退賽完封兄弟畫完美句點

3林岳平讚高國慶表現「不簡單」！

4蜜豆湯加持有用　曼尼高砍17分奪勝

5不要搞砸！古林：盼給國慶學長最棒回憶

最新新聞

1大谷翔平1安打　道奇睽違5年5連敗

2不要搞砸！古林：盼給國慶學長最棒回憶

3高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓

4全國機車錦標賽31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

5林岳平讚高國慶表現「不簡單」！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

「舊金山台灣日」 黃仁勳穿93號球衣完成「開球處女秀」

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366