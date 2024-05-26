與恩多爆衝突「保鑣」竟衝上場　卡森斯強調：我沒生氣

▲雲豹卡森斯在冠軍賽第2戰與對手爆發衝突，保鑣竟衝上場遭裁判驅逐出場。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

T1職籃年度總冠軍賽第2戰，雲豹最終驚險以107比102擊敗戰神，收下系列賽2連勝。但此戰決勝期卻險些失控，雲豹天王中鋒「表弟」卡森斯遭戰神恩多下重手犯規，卡森斯所屬保鑣卻衝上場，隨後遭驅逐出場。賽後卡森斯提及此事時強調，「我對於恩多並沒有生氣，但裁判應該控制好比賽，我還在熟悉台灣的吹判尺度。」

此戰雲豹與戰神依舊戰況激烈，兩對決勝期呈現激烈拉鋸，終場前5分36秒，戰神恩多在雲豹卡森斯切入時犯規，卡森斯起身後兩人爆發口角衝突，卡森斯所屬保鑣由於抗議過大，甚至遭裁判驅逐出場。隨後裁判檢視慢動作重播，認定恩多犯規升級為違反運動道德犯規。

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賽後雲豹一哥蔣淯安就直言，「卡森斯先被對手挑釁又被重犯，如果是我也會生氣，但他的脾氣已經算控制很好了。」

▲雲豹卡森斯與戰神恩多此戰上演激烈肉搏。（圖／T1職籃提供）

賽後恩多因為治療所以未出席賽後記者會，但戰神代理總教練許皓程表示，「球場上，大家都想為自己的球隊贏球，當下都是為各自的球隊好，那個當下為了球權與勝利，來捍衛自己的球隊。」

卡森斯則強調，「我不會對恩多感到生氣，他是個很有競爭心態，希望為球隊贏得勝利的球員，重點還是在贏得比賽勝利，對方球員的行為不是我能控制的，但我希望裁判能對於比賽有更多控制。」

卡森斯也說，「我對於球員本身沒有任何憤怒的情緒，我打過很多籃球，我必須習慣怎樣是犯規，怎樣不是犯規，當有很多的拐子與衝撞，這在世界任何地方的籃球比賽都是不被允許的，裁判的責任就是把比賽控制好，但這樣的問題必須要被重視。」

▲卡森斯賽後強調自己並沒有對恩多生氣。（圖／T1職籃提供）