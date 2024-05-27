不續約就交易！　美媒爆料「蜘蛛人」米歇爾高機率出走

▲騎士米歇爾被美國媒體爆料，若今夏未能提前續約就可能遭交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季率領克里夫蘭騎士一路殺入季後賽第2輪，才敗給聯盟例行賽王者波士頓塞爾提克，「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)的未來何去何從，也引發外界高度關注。克里夫蘭當地媒體《Cleveland.com》就報導指出，米歇爾這個夏天如果未能和騎士完成續約，就會被提前交易。

騎士本季直闖季後賽第2輪，但球季結束後，球隊管理層就大動作開除了總教練畢柯斯塔夫(J.B. Bickerstaff)，此舉不僅引發外界熱議，也讓米歇爾的下一步動向受到熱烈關注。

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根據克里夫蘭媒體《Cleveland.com》的記者布魯托(Terry Pluto)報導，米歇爾在這個夏天的休賽季，如果未能和騎士完成提前續約，就有高機率被提前交易。

布魯托在報導中直言，「若米歇爾沒有提前簽下延長合約，在下個賽季開幕名單中，是不可能看到米歇爾的名字。」

米歇爾現有合約，將在下個賽季結束後到期，根據現有NBA薪資規範，他若在這個夏天選擇和騎士續約，將可以簽下超過2億美金的天價續約。

日前騎士總裁奧特曼(Koby Altman)受訪時曾透露，「我已經和米歇爾就球隊的未來，有過愉快的討論，米歇爾對此感到興奮，也不斷和我討論著如何做，才能讓球隊變得更好。」

米歇爾在2023-24賽季平均能攻下26.6分、5.1籃板、6.1助攻、1.8抄截，整體投籃命中率為46.2%。