NBA公鹿球星「蜜豆湯」加持有用！　曼尼高砍17分國王G2奪勝

▲NBA公鹿球星米德爾頓，無預警來台替效力國王的表哥曼尼高加油觀戰。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

NBA現役球星，來自密爾瓦基公鹿，曾3度入選聯盟明星賽的米德爾頓(Khris Middleton)，26日無預警現身PLG職籃福爾摩沙夢想家主場，原因是要替自己的親表哥，目前效力新北國王的洋將曼尼高加油，國王與夢想家交手第2戰，在NBA好手「蜜豆湯」親臨加持下，曼尼高砍下全隊最高17分，也幫助國王90比86客場險勝，系列賽扳成1比1平手。

PLG本季開始，季後賽採取7戰4勝制，首戰夢想家驚險贏球後，今日主場續戰國王，開賽國王首節爆砍33分取得領先，不過夢想家第2節展現強大防守能量，單節僅讓國王拿到17分，半場打完以55比50反超。

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▲曼尼高此戰在米德爾頓加油下，單場轟下全隊最高17分。（圖／PLG職籃提供）

第3節兩隊呈現攻勢斷電，國王單節僅拿13分，夢想家更慘只有11分進帳。末節兩隊持續肉搏戰，林書豪又被夢想家麥卡洛肘擊，當場血濺球場，不過隨後林書豪關鍵抄截上籃得手，最後關頭麥卡洛罰球失準，國王就以4分險勝。

國王此戰以曼尼高拿下17分、7籃板最佳，林書豪16分、4籃板、5助攻、5抄截，夢想家則以麥卡洛23分、16籃板最佳，林俊吉17分、6助攻、2抄截。

▲國王林書豪此戰又被麥卡洛打到血濺球場。（圖／PLG職籃提供）

值得一提的是，此戰兩隊合計站上罰球線70次，改寫聯盟季後賽新高紀錄，另外YouTube同時在線觀看人數來到86440，也寫下本季聯盟最高紀錄。

▲夢想家麥卡洛全場攻下23分、16籃板。（圖／PLG職籃提供）