運動雲

>

NBA公鹿球星「蜜豆湯」加持有用！　曼尼高砍17分國王G2奪勝

▲NBA公鹿球星米德爾頓，夢想家麥卡洛，國王林書豪、曼尼高。（圖／PLG職籃提供）

▲NBA公鹿球星米德爾頓，無預警來台替效力國王的表哥曼尼高加油觀戰。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

NBA現役球星，來自密爾瓦基公鹿，曾3度入選聯盟明星賽的米德爾頓(Khris Middleton)，26日無預警現身PLG職籃福爾摩沙夢想家主場，原因是要替自己的親表哥，目前效力新北國王的洋將曼尼高加油，國王與夢想家交手第2戰，在NBA好手「蜜豆湯」親臨加持下，曼尼高砍下全隊最高17分，也幫助國王90比86客場險勝，系列賽扳成1比1平手。

PLG本季開始，季後賽採取7戰4勝制，首戰夢想家驚險贏球後，今日主場續戰國王，開賽國王首節爆砍33分取得領先，不過夢想家第2節展現強大防守能量，單節僅讓國王拿到17分，半場打完以55比50反超。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲NBA公鹿球星米德爾頓，夢想家麥卡洛，國王林書豪、曼尼高。（圖／PLG職籃提供）

▲曼尼高此戰在米德爾頓加油下，單場轟下全隊最高17分。（圖／PLG職籃提供）

第3節兩隊呈現攻勢斷電，國王單節僅拿13分，夢想家更慘只有11分進帳。末節兩隊持續肉搏戰，林書豪又被夢想家麥卡洛肘擊，當場血濺球場，不過隨後林書豪關鍵抄截上籃得手，最後關頭麥卡洛罰球失準，國王就以4分險勝。

國王此戰以曼尼高拿下17分、7籃板最佳，林書豪16分、4籃板、5助攻、5抄截，夢想家則以麥卡洛23分、16籃板最佳，林俊吉17分、6助攻、2抄截。

▲NBA公鹿球星米德爾頓，夢想家麥卡洛，國王林書豪、曼尼高。（圖／PLG職籃提供）

▲國王林書豪此戰又被麥卡洛打到血濺球場。（圖／PLG職籃提供）

值得一提的是，此戰兩隊合計站上罰球線70次，改寫聯盟季後賽新高紀錄，另外YouTube同時在線觀看人數來到86440，也寫下本季聯盟最高紀錄。

▲NBA公鹿球星米德爾頓，夢想家麥卡洛，國王林書豪、曼尼高。（圖／PLG職籃提供）

▲夢想家麥卡洛全場攻下23分、16籃板。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： NBA米德爾頓PLG曼尼高季後賽台籃國王林書豪夢想家麥卡洛

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

總冠軍賽兩戰苦吞11次犯規　蔣淯安坦言對尺度不解

總冠軍賽兩戰苦吞11次犯規　蔣淯安坦言對尺度不解

快訊／桃園巨蛋又出包！記者室大漏水　卡森斯看了也驚呆

快訊／桃園巨蛋又出包！記者室大漏水　卡森斯看了也驚呆

與恩多爆衝突「保鑣」竟衝上場　卡森斯強調：我沒生氣

與恩多爆衝突「保鑣」竟衝上場　卡森斯強調：我沒生氣

齊天大聖狂飆38分平聯盟季後賽本土最高　林秉聖：願數據換贏球

齊天大聖狂飆38分平聯盟季後賽本土最高　林秉聖：願數據換贏球

快訊／戰神林秉聖飆38分無用　高錦瑋轟27分雲豹冠軍賽2連勝

快訊／戰神林秉聖飆38分無用　高錦瑋轟27分雲豹冠軍賽2連勝

NBA公鹿球星來台看PLG職籃　米德爾頓將現身挺親表哥國王曼尼高

NBA公鹿球星來台看PLG職籃　米德爾頓將現身挺親表哥國王曼尼高

快訊／哈勒戴3.3秒致勝抄截　塞爾提克18分大逆轉東區冠軍賽聽牌

快訊／哈勒戴3.3秒致勝抄截　塞爾提克18分大逆轉東區冠軍賽聽牌

轟25分卻搞砸最後一擊　林書豪：場上很多東西我不能控制

轟25分卻搞砸最後一擊　林書豪：場上很多東西我不能控制

快訊／T1總冠軍賽地貼惹議　卡森斯：對運動員不是最好狀態

快訊／T1總冠軍賽地貼惹議　卡森斯：對運動員不是最好狀態

不怕「地貼大魔王」　蔣淯安妙回：我在SBL時期就蠻習慣了

不怕「地貼大魔王」　蔣淯安妙回：我在SBL時期就蠻習慣了

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

熱門新聞

高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓拍影片祝賀

大谷翔平183公里暴力一擊　山本由伸單局失4分道奇睽違5年5連敗

讚高國慶表現「不簡單」！林岳平：可惜沒看到太空漫步

高國慶引退賽天公不作美、隊友很捧場　完封兄弟畫完美句點

NBA公鹿球星「蜜豆湯」加持有用！　曼尼高砍17分國王G2奪勝

賽前看到彩虹就知道會贏！古林：盼給國慶學長最棒回憶

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓

2高國慶引退賽完封兄弟畫完美句點

3林岳平讚高國慶表現「不簡單」！

4蜜豆湯加持有用　曼尼高砍17分奪勝

5不要搞砸！古林：盼給國慶學長最棒回憶

最新新聞

1大谷翔平1安打　道奇睽違5年5連敗

2不要搞砸！古林：盼給國慶學長最棒回憶

3高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓

4全國機車錦標賽31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

5林岳平讚高國慶表現「不簡單」！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

「舊金山台灣日」 黃仁勳穿93號球衣完成「開球處女秀」

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366