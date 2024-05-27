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台籃當家球星林庭謙爆桃色糾紛　父親發聲盼面對、經紀公司回應

▲亞運男籃中華隊林庭謙。（圖／記者林敬旻攝）

▲林庭謙是中華男籃積極培養的新世代球星。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

被視為中華男籃新興少主，現年24歲目前效力中國CBA聯賽天津男籃的林庭謙，27日爆出疑似桃色糾紛事件，對話內容甚至牽涉與中國女球迷一夜情，且讓對方懷孕。林庭謙與正牌女友的對話紀錄也在網路遭到曝光。對此林庭謙的父親，國內籃壇知名教練林正明回應，希望林庭謙勇敢面對。至於林庭謙所屬經紀公司，稍早也回應此事，強調選手私領域不便過問。

現年24歲，過往曾在美國NCAA大學1級男籃賽場打拚，並以打進NBA為目標之一的林庭謙，在2020年投入CBA新人選秀會，並以首輪第3順位被天津男籃挑中，其後一路成長，成為球隊後場代表人物。

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林庭謙近年來也是中華男籃積極培養的主力大將，最近一次披上國家隊戰袍，則是去年的杭州亞運，幫助中華隊保住第4名席次。

不過今日網路論壇卻爆出，林庭謙在中國賽季期間，與女球迷發生一夜情，甚至對方已懷孕，相關截圖全部在論壇遭到曝光。甚至林庭謙與李姓啦啦隊女友的對話紀錄，也都在網路上公布，而目前林庭謙本人的網路社群，則呈現全部關閉狀態。

林庭謙的父親，曾任裕隆、HBL能仁家商主帥的知名教練林正明，稍早則回應表示，「對於林庭謙感情狀況，平常我和太太並未過問，但身為公眾人物，言行舉止要特別注意，也希望他要勇敢面對。」

至於林庭謙所屬經紀公司則表示，「選手的私人事務，經紀公司不便多過問與回應，謝謝！」

▲▼瓊斯盃40週年特展，林正明。（圖／展逸行銷提供）

▲林庭謙的父親，也是國內籃壇知名教練林正明。（圖／資料照）

關鍵字： 林庭謙台籃CBA林正明天津

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