唐西奇超狂！寫NBA史上唯2神紀錄　歷史第1人目前就在台灣

▲獨行俠唐西奇寫下NBA史上唯2的季後賽神紀錄。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠27日在西區冠軍賽第3戰，再度靠著後場雙星唐西奇(Luka Doncic)與厄文(Kyrie Irving)分別砍下33分，攜手領軍以9分之差擊退明尼蘇達灰狼，獨行俠取得西冠3勝0敗「聽牌」。唐西奇全場繳出33分、7籃板、5助攻、5抄截，三分球11投5中，成為史上第2位在季後賽單場達成「30分、5籃板、5助攻、5抄截、5記三分球」選手，而史上第1位達成此紀錄者不是別人，正是目前人在台灣進行私人行程的密爾瓦基公鹿球星米德爾頓(Khris Middleton)。

獨行俠在西區冠軍決賽勢如破竹，日前在客場取得2連勝後，今日回到主場雖然遭到對手灰狼頑強糾纏，但末節靠著唐西奇及厄文攜手出擊，最終順利取得3勝0敗聽牌優勢，接下來只要再拿1勝，就將前進NBA年度總冠軍賽。

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此戰獨行俠「籃球金童」唐西奇表現大殺四方，全場出賽41分12秒，20投10中包含三分球11投5中，砍下33分、7籃板、5助攻、5抄截、1阻攻，數據相當全面。

根據歷史數據統計，唐西奇也成為NBA史上第2位，在季後賽單場至少拿下「30分、5籃板、5助攻、5抄截，外帶投進5記三分球」的好手，而史上首位寫下此紀錄者不是別人，正是目前人在台灣，替效力PLG職籃的親表哥曼尼高加油應援的公鹿明星前鋒米德爾頓，他在2021年季後賽時，成為聯盟史上首位達成此紀錄好手。

▲目前人在台灣的公鹿球星米德爾頓，是唐西奇之前首位達成此紀錄好手。（圖／PLG提供）