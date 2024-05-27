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NBA最強「關鍵先生」！　唐西奇：厄文就是為此而生

▲獨行俠唐西奇、厄文。（圖／CFP）

▲獨行俠西區決賽3連勝聽牌，唐西奇大讚厄文就是「關鍵先生」。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

西區第5種子達拉斯獨行俠一路過關斬將，在27日的西區決賽第3戰，決勝期激烈拉鋸情況下，依舊以116比107戰勝明尼蘇達灰狼，系列賽取得3勝0敗的絕對優勢。此戰獨行俠雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)分別轟下33分，成為贏球要角。唐西奇賽後就直言，「這就是為什麼厄文被稱為『關鍵先生』，他天生就是為了這種關鍵時刻而生！」

在西區決賽前兩戰贏球後，獨行俠此戰回到主場，受到灰狼完全抵抗，此戰前3節打完雙方打成87平局面，但末節獨行俠靠著唐西奇與厄文輪番主導戰局，最終9分之差再度撂倒灰狼，系列賽取得3比0聽牌，只要再拿1勝，就將挺進本季NBA年度總冠軍賽。

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此戰唐西奇全場20投10中，攻下33分、7籃板、5助攻、5抄截、1阻攻，至於厄文同樣有33分進帳，另添3籃板、4助攻、1抄截。

厄文此戰在終場前1分7秒，灰狼追到僅4分差時，一記後撤步底線跳投，徹底澆熄對手反撲氣燄，隨後唐西奇妙傳助加福德(Daniel Gafford)完成空中接力爆扣進算加罰，就此奠定獨行俠勝果。

賽後唐西奇表示，「這就是為什麼有些人稱厄文為『關鍵先生』，他天生就是為這種情況而生，他天生就是為了關鍵時刻而生！」

▲獨行俠唐西奇、厄文。（圖／CFP）

▲厄文關鍵時刻捍衛獨行俠勝利。（圖／CFP）

關鍵字： NBA季後賽西區冠軍賽唐西奇厄文獨行俠灰狼

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