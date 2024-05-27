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快訊／奇蹟！攻城獅季後賽2連勝　艾夫伯轟29分宰龍頭領航猿

▲攻城獅艾夫伯、霍立飛。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅艾夫伯狂轟29分，領軍攻城獅在季後賽首輪取得2連勝領先優勢。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃27日進行季後賽首輪桃園璞園領航猿與新竹御頂攻城獅系列第3戰，地主攻城獅開賽就猛烈出擊，打出16比4猛烈開局，但領航猿在張鎮衙上半場投進5記三分彈，加上盧峻翔壓哨三分球追到僅1分差。但末節攻城獅打出關鍵11比2攻勢，在艾夫伯狂飆29分、7籃板、5助攻、4阻攻帶動下，最終以99比95贏球，拿下2連勝。

開賽攻城獅氣勢如虹，艾夫伯、田浩合拿13分帶領下，攻城獅打出16比4猛烈開局，領航猿在犯規過多情況下，始終處於挨打局面，但張鎮衙三分球命中加上周儀翔快攻得手，追到僅5分差。首節打完攻城獅25比20領先。

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第2節開打後，雙方上演三分球大賽，艾夫伯、盧冠軒連續命中外線，但領航猿張鎮衙更是連續投進3顆三分彈，隨後盧峻翔執行技術犯規罰球命中，接著又命中後撤步三分彈，隨後沃許本兩罰命中，領航猿以1分反超。

不過攻城獅先靠艾夫伯擋拆後妙傳狄帝爆扣，隨後盧冠軒又是三分球破網，再次要回領先優勢。隨後雙方激烈拉鋸，攻城獅持續保有領先優勢，不過盧峻翔上半場結束前飆進壓哨三分彈，在他單節進帳10分帶動下，領航猿半場終了追到僅1分差。

下半場雙方持續拉鋸激戰，領航猿靠著洋將葛拉漢爛帳單打追分，此節剩下4分57秒時，領航猿總教練卡米諾斯遭吹技術犯規，攻城獅又拉開5分超前，隨後葛拉漢強勢切入，李家慷三分彈追平比分，不過攻城獅朱雲豪在第3節結束前強勢上籃得手，讓地主球隊穩住兩分領先。

末節領航猿先由李家慷扳平比分，隨後兩隊持續互換領先，領航猿雖有此戰手感最燙的葛拉漢再度得手，但李家瑞、艾夫伯連續三分彈再度幫助攻城獅5分領先。

隨後攻城獅攻守兩端火力全開，艾夫伯連續兩次封阻盧峻翔，曾柏喻接連命中跳投，加上李家瑞快攻雙手爆扣，攻城獅終場前3分鐘在狄帝籃下補進後，一波11比2攻勢瞬間拉開11分超前。

終場前1分44秒，領航猿一哥盧峻翔遭朱雲豪切入時肘擊，鼻梁部分當場血流如注，朱雲豪遭吹違反運動道德犯規，終場前16.3秒沃許本拋射得手追成僅兩分差，隨後啟用犯規戰術，終場前13.8秒艾夫伯兩罰俱中奠定勝果，最終攻城獅在主場贏球，逆襲在此系列賽拿下2連勝，也取得2比1領先。

艾夫伯全場為攻城獅砍下29分、7籃板、5助攻、4阻攻，盧冠軒14分，田浩、曾柏喻各拿12分，朱雲豪10分、9籃板、4助攻，霍立飛則是7分、17籃板。

苦吞2連敗的領航猿方面，盧峻翔拿到23分、5助攻，葛拉漢19分、6籃板，沃許本17分、12籃板，張鎮衙則有16分進帳。

▲攻城獅艾夫伯、霍立飛。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅霍立飛單場狂抓17記籃板，徹底宰制禁區。（圖／攻城獅提供）

關鍵字： PLG季後賽攻城獅艾夫伯領航猿盧峻翔張鎮衙台籃

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