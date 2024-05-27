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領航猿季後賽首輪苦吞2連敗　卡米諾斯賽後批裁判尺度不一

▲領航猿盧峻翔、卡米諾斯、攻城獅密特羅維奇、PLG職籃裁判。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿季後賽首輪苦吞2連敗，總教練卡米諾斯賽後怒批裁判尺度不一。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

貴為本季例行賽龍頭，以頭號種子晉級季後賽的桃園璞園領航猿，卻在首輪對上第4種子新竹御頂攻城獅系列賽遭遇苦戰，27日攻城獅在5人得分上雙，團隊又轟進15顆三分彈火力加持下，以99比95贏球收下2連勝。不過領航猿總教練卡米諾斯賽後卻批評裁判尺度不一，領航猿並沒有得的應有的罰球機會。

首戰在主場大勝贏球後，領航猿在G2卻遭攻城獅火力逆襲在主場吞敗，此戰前進風城，領航猿開賽又陷入苦戰，首節一度落後12分，雖然隨後開始與攻城獅拉鋸，但末節又遭攻城獅火力壓制，最終4分之差敗北，系列賽苦吞2連敗，且以1比2落後。

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賽後領航猿總教練卡米諾斯對於裁判尺度明顯不滿，他表示，「此戰對手的投籃命中率非常高，團隊投進15顆三分球，這是其中一個最大的關鍵，另一個關鍵則是，裁判允許兩邊的碰撞尺度很不一樣，這也是我會被吹技術犯規的主因，我認為我們沒有得到應有的哨音。」

卡總甚至以陣中本土一哥盧峻翔為例，「盧峻翔全場22次出手，僅要到2次罰球機會，這是我無法理解的，可能我們真的很爛吧！」

但事實上，此役領航猿站上罰球線機會，其實比攻城獅還高，此戰領航猿獲得21次罰球機會命中16球，攻城獅則僅有18次罰球機會，罰中其中12球。

▲領航猿盧峻翔、卡米諾斯、攻城獅密特羅維奇、PLG職籃裁判。（圖／PLG職籃提供）

▲卡米諾斯認為陣中主力一哥盧峻翔，此戰沒有獲得應有的罰球機會。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： PLG季後賽卡米諾斯領航猿攻城獅台籃

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