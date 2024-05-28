台灣野馬奇蹟！　奪TAT聯賽馬尼拉站亞軍

▲台灣野馬在TAT聯賽菲律賓馬尼拉站拿下亞軍。（圖／野馬提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

在菲律賓馬尼拉舉行的亞洲巡迴賽The Asian Tournament（簡稱TAT）第2站27日結果出爐，台灣野馬隊雖有當家洋將德古拉（Samuel Deguara）以超過7成的命中率拿下28分、10籃板，可惜在主力後衛受傷，以及經驗不足的情況下，終場仍以69比72惜敗給地主菲律賓火箭隊，亞軍收場。

野馬隊在第2站賽事一路過關斬將以全勝之姿殺進冠軍賽，可惜27日在爆滿的菲律賓球場，主力後衛卡巴諾（Alex Cabagnot）上半場就因大腿被頂到受傷退場，雖然因為戰況緊急，最後4分鐘忍痛上場，但最終還是遺憾以3分之差遭到逆轉。

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野馬隊總經理周映洲說，「其實我們賽前準備得很不錯，上半場也都在掌控之中，只可惜卡巴諾受傷，加上今天爆滿的觀眾，球員經驗不夠，我們隊上蠻多年輕球員，面對這樣對方主場的冠軍賽，心理壓力比較大，大家放不開，後面才被逆轉。」

野馬隊在TAT首站收下第4名，此站則進步到亞軍，周映洲對球隊表現感到相當滿意，「這趟下來有看到球員的成長，而且成長幅度比我預期快很多，目前球隊狀況可以看得出來是往好的方向走。」周映洲並設定，接下來的每站低標都能打進冠軍賽，最終目標就是拿下總冠軍。