高國豪又傷、蕭順議本季難回歸　攻城獅季後賽2連勝仍有隱憂

▲攻城獅一哥高國豪此戰僅上場2分30秒，又傳出腳傷疼痛狀況。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御頂攻城獅27日在季後賽首輪G3，於自家主場又打出精采好球，全場5人得分上雙，共投進15顆三分球，在艾夫伯29分、7籃板、5助攻、4阻攻領軍下，以99比95力克龍頭桃園璞園領航猿，系列賽取得2比1領先。不過風城軍團雖然取得2連勝，仍面臨戰力隱憂，此戰本土一哥高國豪只上場2分30秒就傳出傷勢，至於「風城大鎖」蕭順議的腿傷恢復狀況，也很難在本季回歸。

風城軍團今日回到主場，在季後賽首輪第3戰再度打出一場好球，開賽首節就一度取得12分領先優勢，面對聯盟季後賽頭號種子領航猿，攻城獅延續前役贏球的火燙外線手感，全場又投進15記三分球，決勝期還有強勢防守表現加持，最終以4分之差再度擊敗領航猿，拿下系列賽2連勝，目前7戰4勝制也以2比1壓制對手。

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攻城獅總教練密特羅維奇賽後強調，「打領先球必須更有耐心，我們會在訓練中持續修正，這場比賽只是系列賽其中的1場勝利，贏了這場比賽不算什麼。」

至於全場轟下29分的艾夫伯則表示，「回到主場非常棒，特別是主場球迷都穿上紫色系的衣服來為我們加油，這場勝利只是一時的，我們接下來要為下一戰持續做準備。」

不過攻城獅此戰贏球仍有隱憂，陣中本土一哥高國豪在季末腳踝受傷後，回歸狀態始終不佳，此戰僅出賽2分30秒又傳出傷情，全場1投0中沒有得分，拿下1次抄截。

密特羅維奇透露，「高國豪在第1節上場後，仍感覺到受傷部位有些疼痛，他在訓練中也有疼痛感，但他表示很想上場，為了不想冒任何風險，我們還是選擇讓他休息不要上場。」

至於因大腿傷勢至今仍無法上場的隊長蕭順議，密特羅維奇則直言，「蕭順議對我們團隊的重要性不言可喻，他是隊長與團隊最好的防守者，但目前此刻他仍無法比賽，目前他仍持續復健與練習。」

▲艾夫伯強調勝利只是一時，仍將為G4作好準備。（圖／攻城獅提供）