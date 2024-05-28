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快訊／林庭謙駁斥逼小三墮胎　強調對感情處理不當致歉

▲亞運男籃中華隊林庭謙。（圖／記者林敬旻攝）

▲林庭謙今日針對感情糾紛以聲明方式說明，並強調將謹記此次教訓。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣籃壇新世代超級球星，目前效力中國CBA天津男籃的林庭謙，昨日遭爆料在有台灣啦啦隊的正牌女友情況下，仍與中國女球迷發生關係，且爆料內容還指出女方因此懷孕，甚至引發後續林庭謙要求小三墮胎傳聞。對此，林庭謙28日由所屬經紀公司發出聲明，澄清絕無懷孕、逼迫墮胎狀況出現，林庭謙也坦言個人感情處理不當，將謹記此次教訓。

林庭謙聲明如下：

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▲林庭謙聲明稿。（圖／取自啟程國際運動行銷IG）

▲林庭謙聲明稿。（圖／取自啟程國際運動行銷IG）

大家好，我是林庭謙。這件事情本該屬於我個人的私事，不該佔用社會資源，不過網路上的內容與事實有所出入，為了避免造成更多不必要的傷害， 所以我想透過這個聲明說清楚，之後不再對外說明此事。

首先，對於在感情上處理不當，我深感抱歉，我用不成熟的方式結束前一段關係，導致對方受到傷害。為了結束一段關係，在過程中的溝通不當，演變成現在大家所看到的狀況。對此，我也做出深刻的反省。未來面對感情，我會更加誠實及謹慎對待。

其次，針對網路傳言「逼迫墮胎」的事情，我在此鄭重澄清，在與對方交往的過程中，懷孕一事實屬誤會，因此沒有大家傳言所謂墮胎，甚至是逼迫的狀況，對方也希望藉此鄭重澄清。

我很抱歉，對我的家人及身邊最親近的人造成傷害，讓私事佔用社會資源，也讓支持我的各界朋友們失望，我會謹記這次的教訓。

▲霖霖遭男友劈腿。（圖／翻攝自霖霖IG）

▲棒、籃雙棲的啦啦隊女神霖霖，傳出先前就是林庭謙正牌女友。（圖／翻攝自霖霖IG）。

關鍵字： 林庭謙小三啦啦隊女友霖霖CBA台籃

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