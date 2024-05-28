快訊／夢想家射手大當機怎解？　主帥皮爾曼：會準備好周4比賽

▲林俊吉全場遭夢想家死守，僅有1分進帳。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

記者杜奕君／新北報導

福爾摩沙夢想家28日在季後賽首輪與新北國王系列第3戰，兩隊在激烈拉鋸肉搏戰情況下，國王最終以96比89驚險捍衛主場勝利。賽後夢想家主帥皮爾曼明顯對於輸球結果不滿，於記者會上面對各式問題，一律以「我們會準備好周4的第4戰！」

此戰夢想家團隊投籃手感低迷，全隊投籃命中率僅有37.8％，就連罰球命中率都是不及格的24罰10中，僅有41.7％。其中麥卡洛、吉爾貝克合計15罰4中，關鍵時刻頻頻站上罰球線卻無法拿分，種下輸球結果。

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另外，此戰夢想家射手群同樣表現低迷，主力控衛林俊吉全場4投0中，僅靠罰球拿下1分，另有4籃板、7助攻、2抄截。忻沃克全場7投2中，陳振傑10投3中，盧冠良更是4投盡墨，如何在1天的休兵時間重新找回射手群信心，成為團隊當務之急。對此，夢想家總教練皮爾曼賽後僅淡然表示，「射手群會在周4做好準備的！」

後場指揮官林俊吉則直言，「分數很近的一場比賽，我們沒有洩氣，就是趕快準備周4的比賽。今天洋將配置就是『3大』，今天我碰到很多協防，逼不得已必須傳球，但擋拆之後我應該更有決心去攻擊，這不是我原本的球風，但今天我被吹了很多進攻犯規，但我並沒有真的手伸出去，這樣的狀況讓我比較難打。」

▲麥卡洛此戰又是9罰2中，罰球似乎成為系列賽最大罩門。（圖／福爾摩沙夢想家提供）