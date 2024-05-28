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快訊／6073人見證林書豪捍衛國王主場　季後賽首輪G3撂倒夢想家

▲國王林書豪、奧帝，夢想家麥卡洛、布依德、吳家駿。（圖／新北國王、福爾摩沙夢想家提供）

▲國王林書豪砍17分、6助攻，領軍季後賽首輪G3取得勝利。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／新北報導

PLG季後賽首輪，福爾摩沙夢想家與新北國王系列第3戰，28日來到國王主場新莊體育館開打，此戰開賽地主國王雖然打出強悍氣勢，但夢想家靠著麥卡洛、布依德攜手出擊，半場打完夢想家4分領先。下半場雙方你來我往互不相讓，但關鍵決勝期國王連續三分火力加持，林書豪全場17分、6籃板，率領國王最終96比89贏球，在7戰4勝賽制取得2比1領先。

開賽國王打出10比2猛烈攻勢，但夢想家隨後回神，布依德爆扣帶起團隊士氣，隨後夢想家更是靠著吳家駿、布依德連續三分彈命中，帶動團隊一波24比8猛攻，逆勢取得8分超前。首節打完夢想家以28比21取得領先。

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次節夢想家又靠麥卡洛精準中距離搶分，隨後布依德強勢單打楊敬敏得手，夢想家取得9分超前。但國王持續追分，半場終了前2分35秒，國王奧帝禁區3分打得手追到僅1分差，夢想家半場終了仍以46比42取得領先。

▲國王林書豪、奧帝，夢想家麥卡洛、布依德、吳家駿。（圖／新北國王、福爾摩沙夢想家提供）

▲奧帝此戰拿下全隊最高22分，也是贏球關鍵功臣。（圖／新北國王提供）

下半場開打後，國王反撲攻勢兇猛，林書緯拉桿切入3分打，幫助球隊逆轉超前，隨後奧帝又成功製造夢想家禁區大將吉爾貝克個人第4犯，夢想家雖然一度靠著麥卡洛與錢肯尼單打重新取得4分領先，但林書豪抄截後三分球命中，又讓國王1分超前。

所幸夢想家暫停後，錢肯尼迅速用三分球止血，隨後吳家駿強勢切入進算加罰，又讓夢想家重新獲得1分領先。但國王李愷諺急停跳投得手，兩隊開始激烈拉鋸。

麥卡洛一次精彩單打跳投，吉爾貝克又是接獲吳家駿妙傳空中接力爆扣，國王也由路易士擋拆後取分，夢想家忻沃克又是三分球命中，林書豪又是中距離跳投扳平比分，此時麥卡洛又是三分彈破網，但李愷諺也投進底角三分彈，雙方3節打完戰成70平。

末節夢想家再度靠著布依德爆扣3分打首開紀錄，但國王奧帝也以3分打回應，隨後兩隊持續你來我往，林書豪猛飆大號三分彈命中，又讓國王以4分領先，隨後林書豪持續火燙手感，讓國王維持領先優勢。

終場前5分5秒，陳振傑底線三分冷箭破網，夢想家再度追成84平局面。隨後曼尼高強勢切入讓國王再度兩分超前，隨後國王連續三分球建功，終場前1分15秒國王以8分超前。夢想家暫停後，麥卡洛單打林書豪又遭吹進攻犯規，雖然陳振傑強勢切入得手，但隨後麥卡洛4罰僅1中，最終國王強勢取得2連勝。

▲國王林書豪、奧帝，夢想家麥卡洛、布依德、吳家駿。（圖／新北國王、福爾摩沙夢想家提供）

▲夢想家麥卡洛攻下27分、14籃板，但全場9罰僅2中。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

關鍵字： PLG季後賽林書豪麥卡洛國王夢想家台籃

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