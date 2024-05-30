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天價！5年22.7億台幣　魯伊續掌快艇兵符

▲▼ 快艇教頭魯伊（Tyronn Lue）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 快艇教頭魯伊與球隊完成5年近7000萬天價續約。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

即便近兩季洛杉磯快艇都在季後賽首輪止步，但球隊管理層在台灣時間30日卻有驚人之舉，美國媒體傳出快艇將和總教練魯伊(Tyronn Lue)簽下一張5年大約7000萬美金，折合台幣高達22.7億的天價延長合約，魯伊不僅將續掌快艇兵符，也成為當前NBA薪資最頂尖的總教練。

現年47歲的魯伊，在2020年執教快艇首季，就率隊打入西區決賽，不過近兩季快艇雖然都是季後賽成員，不過卻都在首輪就宣告出局。

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根據美國媒體《The Athletic》報導，快艇將和魯伊簽下5年7000萬美金的延長合約，魯伊本人則在聲明中強調，「這裡是我想待的地方，很開心將能夠在Intuit巨蛋開啟新的時代。」

在2024-25賽季，快艇將打破長久與洛杉磯湖人「共用主場」現況，將擁有球隊專屬主場Intuit巨蛋，並將在2026年成為地主舉辦NBA全明星周。

而魯伊的延長合約，將讓他執教快艇直到2029年，這將比球隊現有所有球員合約還久。魯伊過去4季執教快艇拿下184勝134敗，勝率57.9％，過去他在2015-16賽季執教克里夫蘭騎士時，曾率隊奪下該季年度總冠軍。

關鍵字： 魯伊快艇NBA

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