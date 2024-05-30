威德760萬台幣贊助台灣學生運動員　女壘好手柯妤歡盼成家人驕傲

▲威德贊助760台幣，給高中家庭境遇特殊的優秀球員。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

威德眾星獎助計畫頒獎典禮5月30日於臺北格萊天漾大飯店盛大舉辦，威德眾星獎助計畫迄今已邁入第四屆，過去三屆威德Weider已發出超過1,500萬的獎助學金，資助271位高中籃、排球聯賽家庭境遇特殊的優秀球員，讓他們能夠更無後顧之憂的學習，在自己的專項領域發展。

第一屆威德眾星獎助計畫從HBL開始，前二屆贊助HBL甲、乙級球員每年各500萬元獎助學金，第三屆除了HBL外，威德Weider加碼200萬元獎學金支持HVL高中排球學生，今年延續第三屆的700萬獎學金，再度加碼60萬元贊助HSL女子壘球高中組，總獎學金高達760萬元。

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來自埔里高工的高3女壘好手柯妤歡，也成為首屆獲贊助的壘球選手，柯妤歡在家中13個孩子中排行第8，母親則是家中唯一經濟來源。不過在哥哥生病需要支付醫藥費，導致家中經濟沉重之下，柯妤歡高2時就曾因為想要分擔家計而放棄壘球去找工作。

柯妤歡表示，「在我心中家人還是最重要的，雖然媽媽當時希望我能夠繼續念書、打壘球，但我還是暗自決定要去工作，不希望讓媽媽那麼操勞。」

在學校老師的協助下，柯妤歡獲得了威德等贊助，並且有機會加入企業女壘嘉南鷹隊。她因此能夠領取營養金補貼家用，並且能夠繼續留在壘球場上。去年，柯妤歡更是被選為亞洲盃U18國手。她對於這些贊助和幫助她的人表示深深的感激，並且感謝學校老師的幫助。

柯妤歡也成為了威德紀錄片的主角之一。在頒獎典禮上，她首次看到了紀錄片，並且聽到了母親對她的期許。這讓柯妤歡在台下落淚，她表示，她希望能夠繼續走下去，並且不讓母親失望，能夠成為家裡的驕傲。