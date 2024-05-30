運動雲

>

企排2連霸勁旅連莊5大外援加持　連莊盃75分鐘撂倒日本埼玉

▲連莊盃排球賽，連莊隊、龍邁建設隊。（圖／連莊盃提供）

▲連莊盃排球賽，企排2連霸勁旅連莊隊。（圖／連莊盃提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024年第3屆WSVI臺中連莊盃國際排球邀請賽首日壓軸賽事，由甫奪下企業聯賽排球2連霸的連莊隊出戰來自日本的埼玉杜鵑，連莊在先發陣容上啟動3個外援布萊恩、施琅、拔都積極應戰，最終用75分鐘就撂倒勁敵埼玉杜鵑。

開局雙方各互有來往，而地主隊連莊在新外、來自蒙古的外援拔都注入強大火力下，與布萊恩在攻擊端聯手出擊，局末點再由呂姜耀凱攔網得分，連莊隊以25比21搶下第一局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2局日本埼玉杜鵑前排在森田凌雅連續攔網及攻擊得分下，氣勢如虹反倒取得4分超前（13比9），逼得連莊喊出暫停，暫停後連莊重整旗鼓，換上新外援皇上補強，多次替換球員讓對手難以捉模，連莊以25比22聽牌，第3局連莊延續氣勢順利以3比0將勝利收進口袋。

▲連莊盃排球賽，連莊隊、龍邁建設隊。（圖／連莊盃提供）

▲連莊隊僅用75分鐘就撂倒日本勁敵埼玉杜鵑。（圖／連莊盃提供）

企排得分王布萊恩談及第3屆回到台灣參加連莊盃感想，「因為前兩屆錯失冠軍，這次回到主場台灣舉辦，對於我們來說勢必要奪回失去的冠軍，對此連董還找了更多外援補足戰力，我們絕不能掉以輕心。」

首次加入連莊的拔都，他表示這是他第2次來到臺灣：「這裡打球的氣氛非常好，不過加入連莊才與他們練習4次，跟隊友之間默契仍不足，尤其是舉球方面還需多多配合。」

另外，龍邁建設隊對上越南胡志明隊，龍邁建設隊以3比0（25比22、25比18、25比22)拿下本場賽事勝利！

龍邁建設隊陣容公開即引發討論，不僅邀請黃金時代國家隊選手回歸賽場，更集結多位旅外球員，豪華陣容也讓龍邁建設隊有更多機會使出不一樣戰術安排，值得一提的是龍邁今日的先發除自由球員外，皆為曾旅外或正在旅外的選手，由此可見此次賽事的合作極為難得。

今日賽事第1局龍邁建設先發制人以蔡沛彰及黃培閎雙人攔網開啟賽事，最後在張育陞強力攻擊成功拿下第1局，第2局開場雙方陷入膠著，接近局末龍邁建設隊加催連得四分進而拿下第2局，第3局龍邁建設隊化身銅牆鐵壁，精準的攔網也成功讓龍邁建設隊以直落3關門。

龍邁建設今日多點開花，張育陞拿下全場最高分14分，高偉誠拿下9分、蔡沛彰及劉鴻敏也各自奪得8分。

▲連莊盃排球賽，連莊隊、龍邁建設隊。（圖／連莊盃提供）

▲本次擁有黃金世代陣容的龍邁建設隊，首戰同樣順利過關。（圖／連莊盃提供）

關鍵字： 連莊盃排球連莊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

獨行俠大利多！　主戰長人里夫利2世有望G5復出

獨行俠大利多！　主戰長人里夫利2世有望G5復出

賽史跨季16連勝！　球后斯威雅蒂險勝大坂直美勇闖法網女單第3輪

賽史跨季16連勝！　球后斯威雅蒂險勝大坂直美勇闖法網女單第3輪

天價！5年22.7億台幣　魯伊續掌快艇兵符

天價！5年22.7億台幣　魯伊續掌快艇兵符

「豪」犧牲！　林書豪：團隊手感順我不必強迫自己出手

「豪」犧牲！　林書豪：團隊手感順我不必強迫自己出手

搞笑！罰球竟烏龍「麵包」　李愷諺自嘲：被麥卡洛傳染

搞笑！罰球竟烏龍「麵包」　李愷諺自嘲：被麥卡洛傳染

快訊／夢想家射手大當機怎解？　主帥皮爾曼：會準備好周4比賽

快訊／夢想家射手大當機怎解？　主帥皮爾曼：會準備好周4比賽

快訊／6073人見證林書豪捍衛國王主場　季後賽首輪G3撂倒夢想家

快訊／6073人見證林書豪捍衛國王主場　季後賽首輪G3撂倒夢想家

亞洲女子排球挑戰盃　中華女排擊退新加坡第9名作收

亞洲女子排球挑戰盃　中華女排擊退新加坡第9名作收

台北戰神拚冠軍賽首勝　請出高球球后錢珮芸開球

台北戰神拚冠軍賽首勝　請出高球球后錢珮芸開球

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬　有望7月底和平館亮相

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬　有望7月底和平館亮相

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

熱門新聞

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬　有望7月底和平館亮相

被大谷翔平砲擊　大都會投手失控行為遭DFA

NBA「最強175公分」被AK47指著　湯瑪斯：若不是我的身分恐喪命

快訊／大谷翔平第14轟出爐！解鎖第26個球場堆高障礙

玉山盃青棒賽5月30日開打　前旅日好手吳念庭勉勵球員

樂天女孩補強日籍生力軍　6月7日動紫趴初登場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

2被大谷砲擊　大都會投手失控DFA

3NBA「最強175公分」被AK47指著

4快訊／大谷翔平第14轟出爐！

5玉山盃青棒賽5月30日開打

最新新聞

1奪T1年度啦啦隊　Taishin Wonders高喊2連霸

2穿復古球衣台南市首戰10比0扣倒勝

3欣賞高國慶　林威助直播見證引退

4右打版蘇智傑　張趙紘有望選秀

55大外援加持　連莊75分鐘撂倒埼玉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

富邦啦啦隊大巨蛋應援開唱　檸檬秀歌喉！雅英湊巧逃過

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366