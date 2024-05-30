企排2連霸勁旅連莊5大外援加持　連莊盃75分鐘撂倒日本埼玉

▲連莊盃排球賽，企排2連霸勁旅連莊隊。（圖／連莊盃提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024年第3屆WSVI臺中連莊盃國際排球邀請賽首日壓軸賽事，由甫奪下企業聯賽排球2連霸的連莊隊出戰來自日本的埼玉杜鵑，連莊在先發陣容上啟動3個外援布萊恩、施琅、拔都積極應戰，最終用75分鐘就撂倒勁敵埼玉杜鵑。

開局雙方各互有來往，而地主隊連莊在新外、來自蒙古的外援拔都注入強大火力下，與布萊恩在攻擊端聯手出擊，局末點再由呂姜耀凱攔網得分，連莊隊以25比21搶下第一局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2局日本埼玉杜鵑前排在森田凌雅連續攔網及攻擊得分下，氣勢如虹反倒取得4分超前（13比9），逼得連莊喊出暫停，暫停後連莊重整旗鼓，換上新外援皇上補強，多次替換球員讓對手難以捉模，連莊以25比22聽牌，第3局連莊延續氣勢順利以3比0將勝利收進口袋。

▲連莊隊僅用75分鐘就撂倒日本勁敵埼玉杜鵑。（圖／連莊盃提供）

企排得分王布萊恩談及第3屆回到台灣參加連莊盃感想，「因為前兩屆錯失冠軍，這次回到主場台灣舉辦，對於我們來說勢必要奪回失去的冠軍，對此連董還找了更多外援補足戰力，我們絕不能掉以輕心。」

首次加入連莊的拔都，他表示這是他第2次來到臺灣：「這裡打球的氣氛非常好，不過加入連莊才與他們練習4次，跟隊友之間默契仍不足，尤其是舉球方面還需多多配合。」

另外，龍邁建設隊對上越南胡志明隊，龍邁建設隊以3比0（25比22、25比18、25比22)拿下本場賽事勝利！

龍邁建設隊陣容公開即引發討論，不僅邀請黃金時代國家隊選手回歸賽場，更集結多位旅外球員，豪華陣容也讓龍邁建設隊有更多機會使出不一樣戰術安排，值得一提的是龍邁今日的先發除自由球員外，皆為曾旅外或正在旅外的選手，由此可見此次賽事的合作極為難得。

今日賽事第1局龍邁建設先發制人以蔡沛彰及黃培閎雙人攔網開啟賽事，最後在張育陞強力攻擊成功拿下第1局，第2局開場雙方陷入膠著，接近局末龍邁建設隊加催連得四分進而拿下第2局，第3局龍邁建設隊化身銅牆鐵壁，精準的攔網也成功讓龍邁建設隊以直落3關門。

龍邁建設今日多點開花，張育陞拿下全場最高分14分，高偉誠拿下9分、蔡沛彰及劉鴻敏也各自奪得8分。

▲本次擁有黃金世代陣容的龍邁建設隊，首戰同樣順利過關。（圖／連莊盃提供）