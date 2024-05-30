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勇奪T1職籃年度啦啦隊　Taishin Wonders高喊明年2連霸

▲台北戰神啦啦隊「Taishin Wonders」勇奪T1職籃啦啦隊。（圖／記者杜奕君攝）

▲台北戰神啦啦隊「Taishin Wonders」勇奪T1職籃啦啦隊。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

T1職籃昨(29日)公布2023-24賽季「年度啦啦隊」得主，由成軍首季的台北台新戰神啦啦隊「Taishin Wonders」擊敗群雄獲得殊榮。今日年度總冠軍賽G3來到戰神主場，Taishin Wonders成員賽前受訪時表示，「真的沒想到能拿下第1名，我們非常開心與感動，我們和球隊是一體的，明年絕對有信心拿下年度啦啦隊2連霸！」

聯盟本季新增「年度啦啦隊」獎項，Taishin Wonders女神成軍首季就獲得肯定，在加權球迷票選，以及包括聯盟會長、秘書長、籃球記者、編舞老師、造型師、製作人暨舞台導演等專業人士的評比後，獲得最高總分，成為聯盟首支「年度啦啦隊」得主。

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今日賽前包括Ally、甜心、柳柳、俐蓁、Mika、蔓妮接受訪問，俐蓁就表示，「聽到得獎的當下我就哭了，原本以為又是要整我，想說是真的假的，很開心與感動，我們何德何能拿下這個至高無上榮耀。」

Ally也說，「為了每次的主場周，我們每次開場舞都不同，每次兩堂課一共6小時，就要學完一支新的開場舞蹈，壓力真的很大。另外為了提供球迷更好的表現，我們也在健身房體能訓練，對於表現也有很大幫助。」

高人氣的Mika則說，「團員們來自不同的背景，我們的默契、和球迷的互動都很棒，每個人特色不一樣，吸引到球迷就更多，我們彼此之間的感情都很好，雖然成軍初期，我們曾經遭受謾罵、質疑，但團隊有跳脫那些聲音，專注在我們的工作，和球隊一樣，啦啦隊也是逆轉勝，讓大家看到嶄新的我們。」

最後俐蓁表示，「非常感謝所有支持我們的人，成軍第一年就收穫那麼多，拿到6千多票我們非常感謝，不管是實際進場，或是看轉播支持的球迷，讓我們更有動力把握好每一次表演的機會，希望讓球迷看到最好的我們，我們會越來越好，下個賽季絕對有信心連莊年度啦啦隊！」

關鍵字： Taishin WondersT1總冠軍賽年度啦啦隊Mika俐蓁柳柳蔓妮甜心Ally

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