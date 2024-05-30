林秉聖引用灰狼艾德華茲名言　3連敗仍喊話：第7場見！

▲台北戰神苦吞3連敗，林秉聖仍喊話第7戰見。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神30日在總冠軍第3戰，第3節一度落後33分情況下，末節一度追到僅13分差，可惜最終仍以15分敗北，在7戰4勝制決賽陷入0比3絕對不利落後。但戰神王牌後衛「齊天大聖」林秉聖以NBA灰狼王牌球星「蟻人」艾德華茲曾說過的話表示，「0比3算什麼，天還沒塌下來，又怎麼樣，系列賽還沒結束，我們是有機會的，不到最後一刻不放棄。」

在第3節落後多達33分情況下，戰神末節仍奮力追到13分差，但最終仍以79比94敗北，在冠軍賽處於0勝3敗的絕對不利局面。

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但砍下全場最高24分外帶5籃板、4助攻、4抄截、1阻攻的林秉聖仍強調，「就像NBA球星灰狼愛德華茲說的，0比3算什麼，系列賽還沒結束，不到最後一刻不放棄。」

林秉聖也喊話表示，「上半場防守沒有做好，對球的壓迫性也不夠，林宜輝上場帶動防守氣勢，跟著輝哥一起防守，最主要是拚勁，輝哥是我們下半場能改變節奏的重要關鍵。而且比賽還沒結束，我們第7戰雲豹主場見！」

▲林秉聖此戰仍轟下全場最高24分、5籃板、4助攻、4抄截。（圖／T1職籃提供）