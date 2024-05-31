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完美！里夫利2世西區決賽16投16中　復出風光助獨行俠挺進總冠軍賽

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠31日在西區決賽第5戰，以21分之差痛宰明尼蘇達灰狼，4勝1敗登頂拿下隊史第3座西區冠軍，也將相隔13年後再度闖入NBA年度總冠軍賽，與波士頓塞爾提克爭冠。此戰獨行俠新秀里夫利2世(Dereck Lively II)帶傷回歸，全場貢獻9分、8籃板、3助攻、3阻攻。更難能可貴的是，他在西區決賽寫下「16投16中」完美成績，也締造NBA史上單輪系列賽以百分之百命中率，最高進球數紀錄。

因為西區決賽第3戰，遭灰狼唐斯(Karl-Anthony Towns)膝擊後腦勺，導致該役下半場以及後續第4戰無法出賽，里夫利2世在G5開打前，就傳出由於並未進入聯盟腦震盪保護程序，因此將有機會回歸上陣。

此戰里夫利2世果然披掛上陣，全場替補出賽24分45秒，全場3投3中，拿下關鍵9分、8籃板、3助攻、3阻攻，並幫助獨行俠在上半場就拉開29分差距，最終痛宰灰狼，在7戰4勝賽制以4勝1敗風光挺進NBA年度總冠軍賽。

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這也是獨行俠隊史自2006年、2011年後，第3度直闖NBA年度總冠軍賽，將與東區霸主塞爾提克爭奪本季冠軍金盃。

里夫利2世在西區決賽共出賽4戰，累積16次出手全數命中，也成為聯盟史上在單一輪季後賽，以百分之百投籃命中率締造最高進球數的嶄新紀錄。

▲里夫利2世寫下西區決賽16投16中的鬼神級紀錄。（圖／CFP）

▲里夫利2世寫下西區決賽16投16中的鬼神級紀錄。（圖／CFP）

關鍵字： 里夫利2世獨行俠NBA季後賽西區冠軍賽

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