浪LIVE電豹女徵選開跑　下個國民表妹就是妳

▲台啤永豐雲豹啦啦隊「浪LIVE」電豹女，將展開新一季團員公開徵選。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹啦啦隊「浪LIVE」電豹女，將於明天（6月1日）開始新一季的公開徵選。本季電豹女由17位專業成員及韓籍「全民表妹」李雅英組成，並在全聯盟中引起熱烈關注。球團希望透過此次徵選，進一步提升電豹女陣容，吸引更多熱愛運動的女孩加入。

此次徵選將分為三階段，第一階段將於6月1日至6月30日進行報名，7月5日公布入選名單。第二階段將由入選者參加由現役電豹女帶領的舞蹈練習，並透過YouTube上傳練習過程，搭配「浪LIVE」線上人氣投票，7月31日公布進入第三階段的名單。

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第三階段將於8月18日舉行舞台徵選，入選者將登上「2024-25浪LIVE電豹女徵選會」舞台，接受內外部評審的最終評比，當天公布最終入選名單。評比項目包括舞蹈能力、親和力、整體儀態和加分題，並新增舞台魅力和應對能力。

電豹女自創隊以來，一直以高能量的表演和多元風格的舞蹈吸引觀眾，並已成為雲豹主場賽事的特殊文化。球團將從6月1日起定期公布海選訊息，相關徵選情報請關注電豹女官方IG。