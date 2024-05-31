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史上第3對！　唐西奇、厄文同場砍30+闖年度總冠軍賽

▲獨行俠唐西奇與厄文，是聯盟史上第3對在季後賽砍下至少30分，並在該役領軍挺進總冠軍賽的雙人組合。（圖／CFP）

▲獨行俠唐西奇與厄文，是聯盟第3對在季後賽砍下至少30分，並在該役領軍挺進總冠軍賽的雙人組。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠31日在西區決賽第5戰，以21分之差痛宰明尼蘇達灰狼，系列賽4勝1敗成功晉級，相隔13年後再度闖入NBA年度總冠軍賽，將與波士頓塞爾提克爭冠。陣中最強明星雙衛唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)此戰同場都砍下36分，也成為NBA史上第3對，同場砍下30分並在該役晉級總決賽的強悍雙人組合。

此戰獨行俠大勝灰狼，隊史第3度闖入NBA年度總決賽，將與NBA本季例行賽龍頭綠衫軍爭冠，「籃球金童」唐西奇除了拿下西區決賽MVP肯定，也將朝生涯首冠目標叩關邁進。

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唐西奇在關鍵第5戰表現依舊大殺四方，全場22投14中砍下36分、10籃板、5助攻，至於好搭檔厄文全場27投14中，同樣砍下36分、4籃板、5助攻，後場明星雙衛表現令灰狼防線全面潰散，最終獨行俠如願奪下隊史第3座西區冠軍。

唐西奇與厄文也成為NBA季後賽史上，第3對單場同時砍下至少30分，並在該役率隊完成晉級年度總冠軍賽的最強雙人組合。

過往在2002年時，洛杉磯湖人宰制全聯盟的「歐布連線」歐尼爾(Shaquille O’Neal)以及布萊恩(kobe Bryant)，以及2016年都還效力克里夫蘭騎士時期的詹姆斯(LeBron James)以及厄文，都曾完成這項壯舉，而厄文本人更是相隔8年後，再度找到黃金拍檔組合，有機會朝個人生涯第2冠目標邁進。

▲獨行俠唐西奇與厄文，是聯盟史上第3對在季後賽砍下至少30分，並在該役領軍挺進總冠軍賽的雙人組合。（圖／CFP）

▲厄文將朝生涯第2冠目標來邁進。（圖／CFP）

關鍵字： NBA季後賽獨行俠唐西奇厄文西區冠軍賽

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