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快訊／全票通過！　台啤雲豹高錦瑋奪T1職籃年度新人王

▲雲豹高錦瑋全票通過，勇奪2023-24賽季T1職籃年度新人王。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

2023-24賽季 T1職籃年度新人王，由台啤永豐雲豹高錦瑋以專業籃球記者全票通過，加上球迷9846張票選第1名之姿獲此殊榮。

23歲的高錦瑋菜鳥年表現不凡，初生之犢帶頭衝鋒陷陣，以後天的努力不懈擊敗先天條件的不足，本季全勤出賽28場，平均貢獻14.3分、3.5籃板、4.9助攻、1.4抄截，雖本季入圍5次單月MVP皆無果，但高票入選年度第1隊，自證身價！

高錦瑋身高173公分、體重66公斤，儘管沒有絕佳的身材條件，但憑藉著精靈般的控球節奏、能切能投的全面攻擊手段，以及面對關鍵時刻超齡的成熟表現，菜鳥年即深獲球隊重用。其中2023年12月17日踢館特攻一役最具代表性，在先發控球蔣淯安缺陣下，狂轟30分，斷特攻主場連勝紀錄，也是個人本季得分新高。

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對於自己在本賽季的表現，高錦瑋給自己打了70分，他表示，「算是有達到自我要求的表現，但我還有很大的提升空間，希望在未來賽季中持續成長。」

超級新人高錦瑋不僅受卡森斯(DeMarcus Cousins)大力讚賞，同屆的選秀狀元林信寬也讚揚道，「我們雖然是新人王的競爭者，但我們同樣都為球隊爭取最高榮耀，表現自己最好的一面，而小高是很棒的控衛，能夠同隊，並且互相切磋學習很幸運。」證明即便身材不如他人高大，仍能勇闖屬於高錦瑋的一片天。

雲豹營運長顏行書也對高錦瑋給出高度評價，認為他是可遇不可求的球員，顏行書指出，在選秀前，就看出高錦瑋是具有創造力且技術靈活的球員，相信他的加入可以改變球隊，並成為建隊的基石之一。

顏行書說，「我對小高未來充滿期待，他具備所有職業球員特質，訓練有規律、自律性強，對自己的籃球事業抱有極大野心，並勇於面對各種挑戰，期待他不僅在雲豹取得佳績，也希望他能持續代表中華隊出戰，為國爭光！」

▲雲豹高錦瑋全票通過，勇奪2023-24賽季T1職籃年度新人王。（圖／雲豹提供）

 ▲高錦瑋成為雲豹隊史首位年度新人王。（圖／雲豹提供）

關鍵字： 高錦瑋年度新人王T1台籃台啤永豐雲豹

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