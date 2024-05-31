▲二十年築一夢，康橋國際學校高中足球隊正式成軍。（圖／前勁國際提供）

記者杜奕君／綜合報導

康橋國際學校該校足球社團設立超過二十年，每一年都有學生想力推創辦正式校隊，但總遇到許多失敗，導致成軍的夢想一直僅僅止於夢想，直到社團中兩位「超級業務」球員田閎與繆定翰，以及隊上學長、教練等，經過將近五年的努力與助攻，穩定達到社團人數規模、教練資格等等各方條件，康橋版的「我的足球夢」終於成真！

田閎與繆定翰兩人相差一歲，從小就熱愛踢足球，來到康橋國際學校，依舊懷抱一顆狂愛足球的心，只是在學校跟同儕踢球的時光，變得意外稀少與珍貴，田閎回想，「應該是四、五年前吧，社團人數低於十人，連一支隊伍都組不起來。」他跟繆定翰開始利用課後空擋，先從身邊同學詢問，「要不要一起踢足球？」，化身足球超級業務，宣傳這項運動的美好，就像運動員每天訓練般，兩人每天、每天不間斷的去尋找有緣人，為什麼如此堅持，今年成為隊長的田閎笑笑地説，「沒為什麼，就真的很喜歡足球吧！」

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繆定翰從幼稚園接觸足球，因受到C羅影響，更確立自己的足球目標，小學三、四年級時決定加入俱樂部梯隊，接受專業訓練與比賽，他也在之中累積許多足球大大小小事務觀念，加入康橋足球社團後，更扮演像是球隊經理角色，從球隊訓練課表、球衣設計等，都出自他手，國三時跟家人一起定稿隊服，參與整體設計、跨海購買球衣等等過程，展現超乎成熟的一面。即將升高三的他，將跟隊友一同披上榮耀戰袍，以正式校隊身份去締造每一項隊史新紀錄。

球隊宣布正式成軍後不到兩周時間，他們迎來首場戰役新北市足球錦標賽，預賽階段連續遭遇強權，儘管比賽結果不盡理想，但過程中收穫不少。出身足球名校的球隊教練鄭任傑今年接下執教兵符，他坦言，接下來會有許多挑戰，球員陣容資質程度有高有低，要花時間整合與調適。

面對這次賽事，鄭任傑認為，球員開賽表現超乎預期，但下半場多少受到體力影響，導致失球太快、太多，「我知道，球隊大家都在挑戰自己極限，都盡力了，只能回去加強練習， 補足缺失。」這學期結束後，校隊也將安排正式暑訓，康橋國際學校即將在新學年113年正式以校隊姿態，挑戰HFL高中足球聯賽。