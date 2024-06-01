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塞爾提克有望完全體爭冠　波辛基斯已參與訓練

▲塞爾提克坦圖、波辛基斯。（圖／CFP）

▲波辛基斯是否能在年度總冠軍賽回歸，成為外界關注焦點。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

波士頓塞爾提克本賽季一路過關斬將，率先取得晉級年度總冠軍賽門票，將和西區脫穎而出的達拉斯獨行俠爭奪本季總冠軍。而兵強馬壯的綠衫軍又迎來好消息，在季後賽首輪就因右小腿傷勢修養至今的主戰長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)，已經開始參與球隊部分訓練，但球隊總教練馬茲拉(Joe Mazzulla)仍未給出明確回歸日期。

「獨角獸」波辛基斯在季後賽首輪對上邁阿密熱火時，於第4戰拉傷右小腿，隨後休養4周至今，不過兵強馬壯的綠衫軍仍是一路過關斬將，擊敗熱火、克里夫蘭騎士、印第安那溜馬，在東區3輪賽事以9勝1敗挺進年度總冠軍賽。

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這也是塞爾提克3年內第2度挺進總決賽，將力拚隊史第18座總冠軍，陣中「探花雙星」坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)也將爭取個人職業生涯首冠。

綠衫軍主帥馬茲拉透露，「波辛基斯首度參與球隊的部分訓練，他的狀況已經漸入佳境，能夠開始在外線投籃。」

不過被問到，波辛基斯何時能夠正式在總冠軍賽登場，馬茲拉則強調，「不管是今天或是哪一天，我對他都很有信心！」

波辛基斯本季平均能繳出20.1分、7.2籃板、2助攻、1.9阻攻，整體投籃命中率高達51.6％，三分球命中率也有37.5%的水準。

▲波辛基斯季後賽首輪G4傷退，賽後腿傷狀態曝光。（圖／CFP）

▲波辛基斯季後賽首輪G4傷退，賽後腿傷狀態曝光。（圖／CFP）

關鍵字： NBA總冠軍賽塞爾提克綠衫軍波辛基斯獨行俠

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