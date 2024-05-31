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腳不痛了！高國豪爆砍20分　攻城獅主帥卻點出團隊專注度缺陷

▲領航猿盧峻翔、卡米諾斯，攻城獅高國豪。（圖／PLG職籃提供）

▲攻城獅一哥高國豪砍下本季個人季後賽新高20分。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

攻城獅31日在作客領航猿之戰，遭對手本土一哥盧峻翔狂砍個人季後賽新高27分，攻城獅全場多數時間都落後超過20分，最終領航猿以97比79大勝。並在季後賽首輪7戰4勝制取得3比2聽牌。不過風城軍團仍有好消息，陣中後場王牌高國豪此戰找回手感，攻下20分、4籃板、2助攻，賽後他透露腳傷已經不痛，因此這場比賽能夠多上場一些時間。

在兩隊前4戰打成2比2平手情況下，領航猿此戰在主場掌握主動權，開賽就拉開雙位數領先優勢，全場一度領先多達22分，最終也以18分大勝攻城獅，系列賽取得聽牌。

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領航猿總教練卡米諾斯表示，「感謝球迷今晚到場支持我們，開局我們就打出侵略性，也壓制對手的外線火力，這方面我們也持續維持整場防守強度。」

攻城獅主帥密特羅維奇則說，「對手開賽就掌握了比賽節奏，我們新竹主場見！球員在專注度與場上能量非常缺乏，第3節我們一度振作，但是當我們沒有徹底執行防守策略，分數就被再度拉開。我們的球員很累，但領航猿的選手也是，一切都只是心態上想或不想而已。」

全場先發出賽26分31秒，攻下本季個人季後賽新高20分的高國豪則透露，「上半場失誤太多，今天是我季後賽打最久的一場，還在場上抓節奏，下半場明顯狀況好很多，還是好好準備下一場比賽。此戰腳的疼痛感好很多，不太會痛了，也跟教練溝通，可以在場上有更多時間。」

密特羅維奇也特別點出球隊此戰輸球，面臨「專注度」不足的大問題，「這一整季我們遇到很多問題，但不斷解決、成長，不過我們的球員在場上總是會有專注度忽高忽低的狀況，此戰團隊罰球命中率僅有53.8％，罰丟了12顆罰球，以季後賽的強度來說，這絕對是無法接受的。」

▲領航猿盧峻翔、卡米諾斯，攻城獅高國豪。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿主帥卡米諾斯對於團隊開賽打出的侵略性感到滿意。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： PLG季後賽攻城獅高國豪台籃

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