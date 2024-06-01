快訊／許皓程爭冠失利哭了！　淚謝戰神給執教機會「救贖」自己

▲戰神代總教練許皓程賽後激動淚崩。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神1日在T1職籃總冠軍賽第4戰，最終以80比108不敵台啤永豐雲豹，賽後代總教練許皓程受訪時不禁流下男兒淚表示，「我過去在職業隊執教，甚至去年擔任中華白總教練都沒有繳出應有成績，非常感謝戰神球團讓我證明我自己，我的球員也不比別人差，讓台灣的年輕教練能站上舞台！」

戰神在成軍首季，就以黑馬之姿闖入季後賽，隨後更在季後賽首輪擊敗衛冕軍新北中信特攻，爆冷晉級年度總冠軍賽，可惜最終在決賽遭對手雲豹4連勝橫掃，無緣搶下隊史冠軍賽首勝。

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賽後戰神代總教練許皓程流下男兒淚表示，「今天只剩單洋將，開季至今面臨很大的困難，但我們都是正面思考，憑著這股信念走到現在，球員因為傷病雖然出現很多變數，即便輸球我仍以團隊驕傲。」

許皓程一度激動落淚強調，「就像去年的一部紀錄片《救贖之隊》救我自己，過去我執教職業隊沒有好成績，中華白沒好成績，非常感謝台新證明我自己，不比別人差，台灣的年輕教練能有機會站上這種舞台！」

戰神執行長黃萬隆則表示，「許皓程教練以及整個教練團都做得很好，我們會持續找認真的總教練，許皓程做得很不錯，未來我們一定會找到一個帶領我們邁向勝利的主帥。」

▲許皓程感謝戰神球團，讓他有機會在職業舞台再次執教證明自己的機會。（圖／記者杜奕君攝）