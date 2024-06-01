運動雲

>

快訊／許皓程爭冠失利哭了！　淚謝戰神給執教機會「救贖」自己

▲戰神代總教練許皓程賽後激動淚崩。（圖／記者杜奕君攝）

▲戰神代總教練許皓程賽後激動淚崩。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神1日在T1職籃總冠軍賽第4戰，最終以80比108不敵台啤永豐雲豹，賽後代總教練許皓程受訪時不禁流下男兒淚表示，「我過去在職業隊執教，甚至去年擔任中華白總教練都沒有繳出應有成績，非常感謝戰神球團讓我證明我自己，我的球員也不比別人差，讓台灣的年輕教練能站上舞台！」

戰神在成軍首季，就以黑馬之姿闖入季後賽，隨後更在季後賽首輪擊敗衛冕軍新北中信特攻，爆冷晉級年度總冠軍賽，可惜最終在決賽遭對手雲豹4連勝橫掃，無緣搶下隊史冠軍賽首勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後戰神代總教練許皓程流下男兒淚表示，「今天只剩單洋將，開季至今面臨很大的困難，但我們都是正面思考，憑著這股信念走到現在，球員因為傷病雖然出現很多變數，即便輸球我仍以團隊驕傲。」

許皓程一度激動落淚強調，「就像去年的一部紀錄片《救贖之隊》救我自己，過去我執教職業隊沒有好成績，中華白沒好成績，非常感謝台新證明我自己，不比別人差，台灣的年輕教練能有機會站上這種舞台！」

戰神執行長黃萬隆則表示，「許皓程教練以及整個教練團都做得很好，我們會持續找認真的總教練，許皓程做得很不錯，未來我們一定會找到一個帶領我們邁向勝利的主帥。」

▲戰神代總教練許皓程賽後激動淚崩。（圖／記者杜奕君攝）

▲許皓程感謝戰神球團，讓他有機會在職業舞台再次執教證明自己的機會。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 台北戰神許皓程黃萬隆林秉聖馬建豪台籃總冠軍賽T1

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／台啤雲豹4連勝勇奪隊史T1首冠　表弟卡森斯狂轟24分24籃板

快訊／台啤雲豹4連勝勇奪隊史T1首冠　表弟卡森斯狂轟24分24籃板

快訊／雲豹一哥蔣淯安膝傷缺陣　戰神背水一戰僅剩單洋將強森

快訊／雲豹一哥蔣淯安膝傷缺陣　戰神背水一戰僅剩單洋將強森

塞爾提克有望完全體爭冠　波辛基斯已參與訓練

塞爾提克有望完全體爭冠　波辛基斯已參與訓練

PLG職籃首波自由球員公布　鋼鐵人2將陳冠全、施晉堯入列

PLG職籃首波自由球員公布　鋼鐵人2將陳冠全、施晉堯入列

狂砍個人季後賽新高27分　盧峻翔：不能鬆懈要再贏1場

狂砍個人季後賽新高27分　盧峻翔：不能鬆懈要再贏1場

腳不痛了！高國豪爆砍20分　攻城獅主帥卻點出團隊專注度缺陷

腳不痛了！高國豪爆砍20分　攻城獅主帥卻點出團隊專注度缺陷

快訊／69大魔王狂轟27分　盧峻翔主場飆分秀助領航猿首輪聽牌

快訊／69大魔王狂轟27分　盧峻翔主場飆分秀助領航猿首輪聽牌

國小足球世界盃全國總決賽　6月7日起782隊盛大開踢

國小足球世界盃全國總決賽　6月7日起782隊盛大開踢

浪LIVE電豹女徵選開跑　下個國民表妹就是妳

浪LIVE電豹女徵選開跑　下個國民表妹就是妳

史上第3對！　唐西奇、厄文同場砍30+闖年度總冠軍賽

史上第3對！　唐西奇、厄文同場砍30+闖年度總冠軍賽

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

熱門新聞

黃仁勳穿上味全93號球衣開球　葉總親自陪同練習

王威晨賽前傳球練習　意外被曾頌恩強襲球擊中

清爽！大谷翔平「俐落短髮」現身球場　手臂狀況逐漸恢復

鄭凱文開始牛棚練投　王建民談魏碩成2.2局爆6分

初登大巨蛋開球小緊張　黃仁勳致詞秀台語：請大家眼睛閉一下

快訊／台啤雲豹4連勝勇奪隊史T1首冠　表弟卡森斯狂轟24分24籃板

讀者回應

﻿

熱門新聞

1黃仁勳穿上味全93號　葉總陪練球

2王威晨賽前傳球練習　意外被擊中

3清爽！大谷翔平「俐落短髮」現身球場

4鄭凱文開始牛棚　王建民談魏碩成

5黃仁勳大巨蛋開球小緊張　要大家眼睛閉一下

最新新聞

1陳禹勳復健賽　蔣少宏下周有機會

2林秉聖哭了　戰神不排除讓他旅外

3誤會黃仁勳　林智勝回想接捕經驗

4黃仁勳大巨蛋開球小緊張　要大家眼睛閉一下

5卡森斯奪FMVP　雲豹首冠發730萬獎金

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

統一獅「萊恩」挑戰連續16翻　網見流暢後手翻：最強吉祥物

慈妹熱舞突被攝影師撞飛　嚇翻回頭...笑場繼續應援

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366