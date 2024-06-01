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快訊／台啤雲豹4連勝勇奪隊史T1首冠　表弟卡森斯狂轟24分24籃板

▲雲豹卡森斯、克羅馬、高錦瑋，戰神林秉聖。（圖／T1職籃提供）

▲雲豹卡森斯領軍4連勝橫掃奪冠。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

T1職籃年度總冠軍賽關鍵第4戰，面臨0比3背水一戰的地主戰神，賽前僅剩單洋將應戰。不過雲豹當家一哥蔣淯安同樣因傷無法出賽。雲豹上半場靠克羅馬、卡森斯領軍取得14分領先，戰神即便下半場嘗試反撲，但在克羅馬狂砍36分、9籃板、5助攻、5抄截、卡森斯24分、24籃板帶動下，雲豹以108比80贏球，4連勝橫掃戰神，勇奪隊史首座T1職籃年度總冠軍。

賽前傳出恩多、科倫紐克都因傷無法出賽，僅剩單洋將強森應戰。不過雲豹方面，當家一哥蔣淯安與洋將威廉斯同樣因傷無法出賽。

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開賽地主戰神氣勢如虹，射手黃聰翰開賽獨拿7分，加上強森、林秉聖攜手搶分，一度取得領先優勢，不過雲豹克羅馬、卡森斯包辦全隊前20分，幫助雲豹扳平比分。隨後戰神強森兩罰俱中再度要回領先，林宜輝又飆進三分彈，但雲豹在克羅馬單節進帳15分帶動下，以27比26領先戰神。

▲雲豹卡森斯、克羅馬、高錦瑋，戰神林秉聖。（圖／T1職籃提供）

▲雲豹克羅馬此戰轟下全場最高36分。（圖／T1職籃提供）

第2節卡森斯一次禁區強攻，戰神又遭吹違反運動道德犯規，卡森斯罰進後，黃鎮、克羅馬又是接連外線破網，年度新人王高錦瑋也投進三分球，幫助雲豹拉開雙位數領先。

但戰神隨後攻勢再起，林秉聖切入上籃，強森禁區賣老命強攻，隨後又投進三分球，林秉聖雖3罰僅1中，但戰神追到兩分差。

不過此時雲豹「高錦鬼」再度出擊，高錦瑋先是抓下進攻籃板拿下兩分，接著又在弧頂飆進三分彈，隨後林信寬快攻上籃得手，雲豹最後關頭克羅馬又飆進壓哨三分彈，雲豹半場打完又穩住55比43領先。

▲雲豹卡森斯、克羅馬、高錦瑋，戰神林秉聖。（圖／T1職籃提供）

▲高錦瑋頂上蔣淯安因傷無法上陣空缺，成為奪冠功臣。（圖／T1職籃提供）

下半場雲豹率先由卡森斯、林信寬連續禁區強攻取分，雲豹始終維持雙位數領先，隨後黃鎮又是連兩顆三分冷箭破網，雲豹71比54大幅超前。但戰神不放棄，張耕淯、強森連續三分球，曹薰襄單打中距離得手，追到9分差。

末節雙方比分一度呈現僵持，但終場前8分33秒和平館其中一座籃架上方計時器又出現故障狀況，比賽延宕大約10分鐘後，只能緊急在場邊架設兩座備用計時器。陳文宏吞下單場第2個違反運動道德犯規勒令退場，雲豹克羅馬強勢切入，隨後雲豹趁勢一波猛攻，領先來到26分之多，比賽也就此底定，隨後雙方板凳出清，雲豹就以4連勝橫掃戰神，奪下隊史首座T1職籃年度總冠軍。

此戰克羅馬狂砍36分、9籃板、5助攻、5抄截、卡森斯24分、24籃板，高錦瑋16分、7籃板、7助攻。戰神以強森30分、14籃板、5助攻最佳，林秉聖13分、林宜輝11分。

▲雲豹卡森斯、克羅馬、高錦瑋，戰神林秉聖。（圖／T1職籃提供）

▲戰神成軍首季拚出驕傲，林秉聖拿下13分。（圖／T1職籃提供）

關鍵字： T1總冠軍賽台北戰神台啤雲豹卡森斯克羅馬林秉聖高錦瑋台籃

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