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顏行書喊話雲豹續留冠軍班底　本土王牌蔣淯安約滿談下一步動向

▲雲豹蔣淯安、卡森斯、李啟瑋、高錦瑋，戰神林秉聖、強森。（圖／T1職籃提供）

▲蔣淯安替台啤雲豹奪下隊史首冠，下一步動向引發關注。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

台啤永豐雲豹在本賽季將原台啤英熊主力班底整合入隊，在土洋戰力整齊下，最終以4比0橫掃對手台北台新戰神，順利奪下隊史首座T1職籃年度總冠軍。而接下來陣中4名重要本土戰力蔣淯安、李啟瑋、黃鎮以及朱億宗是否續留，雲豹營運長顏行書強調會全力續留奪冠班底，蔣淯安則表示，「會和家人好好討論，1個月後再決定下一步動向。」

雲豹本土一哥蔣淯安在1日總冠軍賽第4戰，因為前役右膝出現傷勢，此戰球團為了保守起見，最終選擇讓蔣淯安休兵調整，但雲豹本季年度新人王高錦瑋扛起後場重任，全場貢獻16分、7籃板、7助攻，也幫助雲豹以28分之差贏球，4連勝順利封王奪冠。

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高錦瑋表示，「今天賽前我才知道小安不打，我超緊張的，一路以來都是小安學長帶著我成長，能和這麼好的隊友們打球很開心也很享受，新人王是對我這個賽季的肯定，我會努力成為更穩定的球員。」

蔣淯安則說，「謝謝我的隊友，讓我『躺』了一個冠軍，這場沒辦法幫助球隊，我覺得很可惜，這個賽季一路走來，高低起伏都順利克服，這也是我首個職業生涯冠軍，今天球團也很保護我，不想讓我拚這場，傷勢變得更嚴重。」

談到下一步動向，蔣淯安透露，「剛拿下總冠軍，我也是想先好好慶祝，也會和家人、老婆討論未來的動向，或許等到下個月就會有初步的想法。」

雲豹營運長顏行書則表示，「奪冠後，接下來就是制服組的工作，我們在整合雖然經歷很多困難，但後續都是順利的，接下來兩個月要把現有核心陣容給留下來，持續有爭冠實力，以這批核心陣容為主體，持續有爭冠實力。」

▲▼台啤雲豹營運長顏行書。（圖／記者李毓康攝）

▲雲豹營運長顏行書喊話將全力續留奪冠班底。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 台啤雲豹蔣淯安T1台籃總冠軍

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