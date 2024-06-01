快訊／表弟奪台籃首冠！　卡森斯奪FMVP親曝下季是否續留

▲卡森斯奪下在台籃首冠，個人也榮獲總冠軍賽MVP。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

前NBA天王中鋒「表弟」卡森斯在1日以24分、24籃板的強悍表現，帶領台啤永豐雲豹在T1職籃年度總冠軍賽以4勝0敗強勢橫掃台北台新戰神，勇奪隊史首冠。賽後卡森斯被問到下季是否續留問題時豪邁回應，「我們是冠軍了，現在我只想好好慶祝，喝個大醉，等過幾天清醒後再去想下一步。」

在賽前取得3勝0敗絕對聽牌優勢後，雲豹此戰即便當家主控蔣淯安因膝傷休兵，但雲豹仍展現堅強團隊戰力，最終以28分之差痛宰戰神，在季後賽7戰全勝，總冠軍賽4比0橫掃對手，贏得隊史首冠。

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▲台啤永豐雲豹開心迎接隊史首冠。（圖／記者黃克翔攝）

卡森斯表示，「這是很棒的團隊，這是團隊的犧牲才換得冠軍勝利，我們做到了該做的，你不能要求更棒的狀態了，讓我融入這支團隊更輕鬆，我真的非常開心，我希望下一步好好慶祝，喝個大醉，幾天後看我清醒點，再決定下一步要怎麼做。」

另外，表弟也提到，「拿下FMVP，我感到很光榮，我以正確的方式上場奮戰，克羅馬也值得拿這個獎，他是很棒的隊友，我們是最棒的雙人組，我認為沒有人能阻擋我們。」

賽後記者會上，卡森斯被一再問到是否願意下季重返雲豹效力，最後他也幽默表示，「我們是冠軍，我只想好好慶祝，其他之後再說！」

但卡森斯也重申，「2016年時，我在里約奧運替美國男籃拿下金牌，後來我在金州勇士爭冠失利，輸給多倫多暴龍，無論在哪裡，要拿下總冠軍都是很困難的事，需要非常地投入才能奪冠，我對於現狀感到非常開心！」

▲卡森斯在確定奪冠時，開心與到場的雲豹球迷開心慶賀。（圖／記者黃克翔攝）

