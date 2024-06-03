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林書豪都上來勸架！　國王董事長王文祥與夢想家雙洋將爆口角

▲國王球團董事長王文祥與夢想家洋將爆發衝突，場面一度相當緊張。（圖／取自PLG直播畫面）

▲國王球團董事長王文祥與夢想家洋將爆發衝突，場面一度相當緊張。（圖／取自PLG直播畫面）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃3日晚間季後賽險爆「大場面」！新北國王在林書豪狂砍33分、10籃板、6助攻帶領下，以97比88擊敗福爾摩沙夢想家，4勝2敗在季後賽首輪勝出挺進年度總冠軍賽，將與桃園璞園領航猿爭冠。但比賽剩下2分17秒時，國王董事長王文祥與夢想家洋將麥卡洛、布依德先後爆發口角衝突，讓副會長陳建州與國王一哥林書豪都上來勸架，衝突才未擴大。

國王與夢想家今日在季後賽首輪G6一路激戰，雙方前3節打完，夢想家還以兩分領先。但末節林書豪挺身而出，單節個人獨拿10分，成功率領國王逆轉戰局贏得勝利，也順利晉級總冠軍賽。

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▲國王球團董事長王文祥與夢想家洋將爆發衝突，場面一度相當緊張。（圖／取自PLG直播畫面）

▲國王球團董事長王文祥暫停過後又與布依德槓上。（圖／取自PLG直播畫面）

但比賽終了前2分17秒，場邊貴賓席觀戰的國王董事長王文祥，先是與夢想家麥卡洛爆發口角，隨後暫停過後又和另一名夢想家洋將布依德槓上，場邊先是聯盟副會長陳建州上前勸架，隨後包括國王林書緯、林書豪在內多名球員也都上前勸架，現場保全也出動維持秩序，衝突才未擴大。

▲國王球團董事長王文祥與夢想家洋將爆發衝突，場面一度相當緊張。（圖／取自PLG直播畫面）

▲林書豪也上前安撫國王董事長王文祥。（圖／取自PLG直播畫面）

關鍵字： PLG林書豪新北國王王文祥陳建州麥卡洛布依德季後賽總冠軍賽台籃

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