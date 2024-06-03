快訊／雲豹奪冠獎金加碼變830萬　張建偉：要成台灣第1球隊

▲台啤雲豹勇奪隊史首冠，喊話要成台灣第1球隊。（圖／台啤雲豹提供）



記者杜奕君／綜合報導

台啤永豐雲豹日前上周六勇奪隊史首座T1職籃年度總冠軍，執行長張建偉在奪冠當下喜極而泣，回想起從創隊至今3年以來的心路歷程，他激動地表示，「經營球隊真的很難，這一冠真的得來不易，現在得到冠軍後，我沒有滿足，我要做的，是要讓雲豹成為台灣第1球隊！」

張建偉2021年成立雲豹籃球隊，對運動產業不熟悉的他，為了能夠融入運動產業，除了像許多前輩們請益外，也依照自己的想法規劃球隊，只是剛起步戰績不佳、業績也不理想，人氣更相對較低，第一年主場入場觀眾只能用「慘不忍睹」來形容。

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第2季開始，張健偉決心創造國內從沒出現過的話題，找來「魔獸」霍華德(Dwight Howard)，就是他為國內籃壇所投下的震撼彈。

張建偉提到，在戰績不佳、人氣也無法起色情況下，引進NBA球星絕對是一劑強心針，但這也是國內所有球隊不會嘗試的決定。他表示，因為美國球員對台灣了解有限，因此花了不少時間進行溝通，最終才獲得幾名球員，魔獸就是其一。

2022年11月8日，雲豹球團正式宣布霍華德加盟，成為國內籃壇史上最大咖球員，更掀起了一波「魔獸」旋風，球隊人氣和業績有了突破性提升，卻沒想到戰績無法成正比，甚至比第一季更低迷，主因就在於本土球員與洋將的搭配未如預期。

為了改善此情況，張建偉在球季結束後決定大幅改造球隊，請來顏行書來負責改造球隊體質，先是2023-24賽季與台灣啤酒籃球協會合作，接手台啤球員蔣淯安、李啓瑋、黃鎮、朱億宗，再找來擁有超強得分能力洋將克羅馬(Lasan Kromah)以及「雙十製造機」威廉斯(Devin Williams)，去年12月18日更正式宣佈NBA球星卡森斯 (DeMarcus Cousins)加盟，這也是雲豹連2年找來NBA一級球星效力。

張建偉指出，雲豹經歷了第1年無戰績無業績，第2年有業績無戰績的階段後，第3年球隊本土陣容戰力提升，並找來了卡森斯，成為雲豹陣容的第5塊拼圖，他的能力與本土陣容達到了最佳化，在季後賽取得7連勝，並順利拿下T1聯盟2023-24賽季總冠軍，這一路走來從整合球隊到磨合，一路上走得跌跌撞撞，但這一切的辛苦都值得了。

雲豹奪下本季T1聯盟總冠軍之後，張建偉當天宣布發放封王獎金700萬，慶功宴當晚又加碼再100萬達800萬元，加上贊助商曼都30萬，累積達830萬元，並喊話明年再奪下1冠！

▲雲豹執行長張建偉奪冠當下除了先發700萬奪冠獎金，慶功宴又加碼獎金100萬。（圖／台啤雲豹提供）