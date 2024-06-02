台北戰神預告將有超狂補強　黃萬隆喊話爭取馬建豪

▲台北台新戰神執行長黃萬隆，喊話休賽季將有更多補強。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神在成軍首季，就風光挺進T1職籃總冠軍賽，雖然最終無緣奪冠，但團隊打出的黑馬奇蹟，已經讓外界見識到戰神的強大企圖心。戰神球團執行長黃萬隆也喊話，「休賽季補強會找更多的戰將，持續朝總冠軍目標努力，馬建豪是個好球員，當然會爭取！」

在隊史首季就挺進季後賽，戰神在季後賽首輪苦戰5場後撂倒衛冕軍新北中信特攻，不過面對「表弟」卡森斯、蔣淯安、克羅馬等3巨頭坐鎮的台啤永豐雲豹，戰神前兩戰雖然都有贏球機會，但最終仍在4場苦戰後，由雲豹拿下隊史首冠。

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在確定成軍首季以亞軍作收後，戰神球團執行長黃萬隆受訪時強調，「戰神每位球員都是戰將，但未來我們還會找更多戰將，持續朝總冠軍目標努力。」

黃萬隆更表示，「補強任何可能性都有，球員的人格特質很重要，球技當然也是考量點之一。」

至於昔日也是黃萬隆執教松山高中時期子弟兵，過去兩季都效力CBA中國籃球聯賽江蘇隊的201公分前鋒馬建豪，傳出可能返台投入職籃舞台，對此黃萬隆則強調，「馬建豪是好的球員，當然會爭取。」

▲黃萬隆表態將爭取過去兩季在中國CBA聯賽效力的馬建豪加盟。（圖／資料照）