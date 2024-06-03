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字母哥拚巴黎奧運最後門票　7月男籃資格賽有望對決唐西奇

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、主帥瑞佛斯。（圖／CFP）

▲公鹿字母哥安戴托昆波可能在今夏披上希臘男籃戰袍，力拚巴黎奧運最後門票。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

雖然在本賽季NBA季後賽首輪就提早出局，但密爾瓦基公鹿的當家球星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)暑假仍是行程滿檔，據傳他有高度機率將再次披上希臘男籃國家隊戰袍，將在7月初參與巴黎奧運男籃資格賽，爭取「24取4」的最後晉級門票，希望能在7月底挺進本屆巴黎奧運。

本屆巴黎奧運將於台灣時間7月26日登場，其中在男籃方面，7月初將會進行最終的奧運資格賽，將有全球24支隊伍，爭取最後晉級奧運會內賽的4張門票。

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身為母國希臘的當家球星，安戴托昆波也傳出將有極高機率，將代表希臘男籃出征此次資格賽，希望取得最後奧運門票。希臘男籃總教練斯潘諾里斯(Vassilis Spanoulis)日前就透露，安戴托昆波有高機率將會率隊出擊，爭取最後4張奧運男籃會內賽門票。

本賽季安戴托昆波在NBA賽場平均能拿下30.4分、11.5籃板、6.5助攻、1.2抄截、1.1阻攻，整體投籃命中率也高達61.1%，個人也寫下連續8季入選聯盟明星賽壯舉。

不過例行賽尾聲安戴托昆波出現小腿傷勢，也讓他意外在季後賽首輪缺陣，公鹿在少了當家球星情況下，也遭溜馬以下剋上淘汰。

雖然一度傳出安戴托昆波可能利用休賽季養傷，但目前看來他有高機率將代表希臘男籃出征。此次奧運資格賽共有24隊參賽，最終4個賽區脫穎而出的球隊，將可取得晉級巴黎奧運門票。

希臘在B組將和埃及、多明尼加交手，屆時如果晉級，將可能碰上由目前正準備爭取NBA生涯首冠的達拉斯獨行俠「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)所領軍的斯洛維尼亞，屆時兩位超級球星將可能在分區爭取唯一的一席奧運參賽權。

▲獨行俠唐西奇、厄文。（圖／CFP）

▲屆時安戴托昆波將可能和隸屬斯洛維尼亞的獨行俠金童唐西奇在奧運資格賽交手。（圖／CFP）

關鍵字： NBA巴黎奧運安戴托昆波希臘男籃奧運資格賽唐西奇男籃

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