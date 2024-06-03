快訊／國王董事長與麥卡洛爆口角　林書豪飆33分領軍挺進冠軍賽

▲國王林書豪飆33分領軍挺進PLG總冠軍賽。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃季後賽首輪，福爾摩沙夢想家與新北國王系列第6戰，在7戰4勝制取得3比2領先的國王，3日回到主場，雖然開賽國王就拉出10分領先，但夢想家吳家駿、陳振傑奇兵殺出，半場雙方戰成56平。但末節林書豪挺身而出拿下關鍵10分，全場猛轟33分、10籃板、6助攻，率領國王97比88擊敗夢想家挺進冠軍賽，將與桃園璞園領航猿爭奪本季PLG年度總冠軍。

開賽國王就由李愷諺中距離首開紀錄，帶起團隊一波6比2攻勢，夢想家禁區支柱吉爾貝克僅打3分鐘就苦吞2犯暫時退場。夢想家靠著手感回溫的盧冠良外線飆分，加上布依德禁區得手追到僅1分差，不過隨後夢想家主控林俊吉也苦吞2犯，國王趁勢拉開19比9領先。

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▲夢想家陳振傑此戰以奇兵姿態砍下20分。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

隨後林書豪中距離得手，逼使夢想家喊出暫停，射手陳振傑此時連飆兩記三分彈成功止血，布依德適時三分冷箭，麥卡洛在此節終了前52.4秒禁區強攻得手，隨後又遠飆三分球得手，夢想家首節以33比31逆轉領先。

▲夢想家麥卡洛奮勇繳出22分、9籃板。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

第2節夢想家吉爾貝克連續雙手爆扣振奮士氣，但林俊吉、吉爾貝克相繼吞下3犯，夢想家總教練皮爾曼又在此節剩下7分54秒時遭吹技術犯規。所幸吳家駿再度挺身而出切入追平比分，隨後又投進幸運打板三分球，陳振傑也加入外線命中，讓夢想家以52比44領先。不過國王一波10比2攻勢扳平戰局，夢想家林俊吉中距離建功，但林書豪也兩罰回應，兩隊半場打完戰成56比56。

▲夢想家吳家駿替補貢獻13分、4籃板、3助攻。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

第3節國王開局就是9比0猛攻，反觀夢想家卻是超過5分鐘無法拿分，暫停後夢想家靠著麥卡洛兩罰團隊得分總算開張，隨後陳振傑連拿7分帶起士氣，夢想家3節打完逆轉70比68領先。

末節國王由奧帝三分彈逆轉超前，雙方此時激烈拉鋸，林書豪連續急停跳投得手，讓國王終場前8分41秒回到5分超前，但夢想家林俊吉隨即三分球回應，但國王靠著奧帝連續兩顆三分球，加上曼尼高禁區得手，終場前6分25秒取得8分領先。

國王曼尼高決勝期又是三分彈破網，但陳振傑也用火燙三分球追分，但終場前3分44秒林書豪再度挺身而出招牌急停跳投命中，讓國王再度手握9分超前。隨後麥卡洛兩罰俱中讓夢想家追到7分差，終場前2分17秒，曼尼高與場邊觀戰的國王董事長王文祥爆發口角衝突，王文祥一度激動上前，讓現場保全出動架開兩人。暫停過後輪到王文祥與夢想家布依德再度槓上，所幸事態未再擴大。

隨後麥卡洛兩罰一中，但林書豪又拿下關鍵兩分，國王仍以8分超前，布依德此時先在禁區打進兩分，但林書豪在終場前1分11秒再度左眉角出血，但緊急包紮仍持續上陣，麥卡洛雖然在終場前33.8秒強勢切入得手，但林書豪在終場前26.7秒兩罰俱中奠定勝果，最終國王就在G6擊敗夢想家，將在本季與領航猿爭冠。

國王全場以林書豪拿下33分、10籃板、6助攻最佳，曼尼高14分、12籃板。夢想家方面以麥卡洛22分、9籃板最佳，陳振傑三分球6投4中貢獻20分。

▲國王林書豪領軍挺進年度總冠軍賽。（圖／新北國王提供）