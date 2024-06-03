為何與國王董事長爆口角？　麥卡洛：他們說我是個Baby

▲國王球團董事長王文祥與夢想家洋將爆發衝突，場面一度相當緊張。（圖／取自PLG直播畫面）

記者杜奕君／新北報導

福爾摩沙夢想家3日在季後賽首輪背水一戰，雖然3節打完取得小幅領先，但決勝期無法擋住林書豪犀利跳投火力，最終國王在林書豪狂轟33分情況下，以97比88勝出，系列賽4勝2敗挺進年度總冠軍賽。但比賽尾聲國王董事長王文祥先後與麥卡洛、布依德爆發口角衝突。麥卡洛賽後透露，「對方說我是個Baby，身為男人，我不會管你是誰，當你嘴了我，我也會回應回去。」

雖然開賽首節，國王就建立多達10分領先優勢，但夢想家在麥卡洛領軍，加上替補上陣的陳振傑、吳家駿打出高效率表現，3節打完還以兩分逆轉，但末節國王當家球星林書豪單節砍下10分，最終率隊逆轉以9分超前。

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但末節剩下2分17秒，夢想家洋將麥卡洛與場邊觀戰的國王董事長王文祥爆發口角，暫停過後夢想家另一名洋將布依德也和王文祥激烈言語交換，場邊包括聯盟副會長陳建州、國王相關管理層及保全人員都上前阻擋，包括林書豪在內的多名球員也都上前緩頰。

對此麥卡洛表示，「這就是季後賽，我聽到他們說我是個Baby，那不是個犯規，身為男人，我不會管你是誰，當你嘴了我，我也會回應回去。」

▲夢想家麥卡洛賽後透露與國王高層發生衝突始末。（圖／PLG職籃提供）