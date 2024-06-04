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快訊／T1職籃年度MVP候選人公布　阿巴西、蔣淯安、胡瓏貿3強鼎立

▲T1職籃2023-24賽季年度MVP共3位候選人今日揭曉。（圖／T1職籃提供）

▲T1職籃2023-24賽季年度MVP共3位候選人今日揭曉。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

T1職籃今（4日）公布最受人矚目的年度MVP大獎入圍名單，確定將由新北中信特攻「黑豹」阿巴西、台啤永豐雲豹「安神」蔣淯安、高雄全家海神「海龍王」胡瓏貿競爭年度大獎！

阿巴西本季出賽24場，平均40分鐘左右繳出22.5分、5.6籃板、4.2助攻、2.2抄截，效率值高達21，臨場判斷經驗值增加，加上外線穩定成長，實屬特攻進攻王牌。而防守能力也不在話下，擁有抗衡小洋將的單防能力與判斷傳球路線後的精準抄截，是特攻在防守策略上的重要核心！

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元年得主蔣淯安今年再度入圍，20場先發出賽，上場37分鐘內拼勁奶爸全力，三分命中率37.7%、場均15.6分、3.9籃板、1.6抄截維持水準，另外5.2助攻與效率值16.8居後場球員之冠，儘管本季整體數據不如上季，但大表倒數時刻的「小安救我」戰術，往往還能扛起球隊，奪下勝利！

季初因傷缺陣的胡瓏貿，場下指導、信心喊話依然份量十足，歸隊後25場賽事中，貢獻15.3分、5.9籃板、2.6助攻、0.7抄截，效率值13.7排名本土前場球員第二名。本賽季海神遭遇嚴峻傷兵狀況，胡瓏貿以一貫的硬漢心態扛起球隊，克服困難帶隊闖進季後賽。可內可外全方位的火力輸出與強悍的防守意識，幫助海神在變化多端的浪尖上航向目標。

年度最大獎「鏡電視年度最有價值球員」將於6月12日頒獎典禮上揭曉，歡迎球迷朋友透過官方YouTube頻道線上直播觀看得獎瞬間的珍貴畫面。
 

關鍵字： T1年度MVP阿巴西胡瓏貿蔣淯安年度頒獎典禮台籃

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