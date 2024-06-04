麥卡洛歸化案還在等　瓊斯盃先代表菲律賓出賽

▲夢想家麥卡洛確定本屆瓊斯盃將代表菲律賓球隊來台參賽。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

福爾摩沙夢想家3日在季後賽首輪第6戰飲恨淘汰，陣中主力洋將麥卡洛全場繳出22分、9籃板表現出色，日前一度傳出成為中華男籃可能鎖定的歸化人選，麥卡洛透露，「關於歸化一事，我不太清楚進度是什麼，但我會待到這個月底，看看後續如何處理。」另外麥卡洛也親口證實，將在今夏代表菲律賓球隊出征本屆瓊斯盃。

麥卡洛昨日在背水一戰繳出全隊最高22分外帶9籃板，不料卻在比賽尾聲，因為與場邊觀戰的國王董事長王文祥爆發口角衝突，引發外界熱議關注。賽後麥卡洛透露事件始末，但也強調，「這一季對於夢想家來說非常不可思議，我們非常團結，現在我只想強調我們會變得更好，來迎接下個賽季。」

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另外，麥卡洛也親口證實，將會在今夏舉行的瓊斯盃籃球賽，代表菲律賓球隊出賽，來台征戰這場台籃夏日籃球盛宴。

麥卡洛表示，「菲律賓付我薪水，我有孩子要養，我希望把握機會在瓊斯盃展現能力，讓我的表現能夠被看見，也準備下一季的賽事。」

至於日前一度傳出成為中華男籃可能考慮的歸化人選，麥卡洛則強調，「我不太清楚目前狀況是什麼，我會待到這個月底，只要日數滿了，就會看後續進度怎麼辦。」