快訊／PLG職籃外籍生政策鬆綁　新人選秀會7月10日登場

▲ PLG選秀會針對外籍生政策將有重大變革。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃4日公布2024年新人選秀會報名辦法，報名日期從即日起至06/13 12:00截止，並將於07/03在台藝大進行體能測試，選秀會日期為07/10，P. LEAGUE+ 官方YouTube頻道將會進行直播。由於之前賽務決策委員會（現決策委員會）與常務理事會會議決議，通過不論球隊華裔球員及外籍生球員的註冊狀況如何，球隊該年選秀會仍可使用選秀權利「至多」挑選1位外籍生球員，也讓今年外籍生球員被球隊選中有更多的可能。

欲參加選秀者，應於今年12/31前年滿19歲，但曾註冊大專籃球聯賽之在學學生，則應於今年08/31前年滿21歲，或完成大三以上之學業。另外，球員需具有下列各款資格之一，始得參與新人選秀會：

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(1) 曾註冊於臺灣地區之高中籃球甲級聯賽或大專籃球聯賽公開一級之本土球員，或於前述聯賽連續註冊滿二學年以上之外籍生球員，並檢附教練之聯繫方式。

(2) 曾註冊於臺灣地區之大專籃球聯賽公開二級之本土球員，或於前述聯賽連續註冊滿二學年以上之外籍生球員，並檢附教練之推薦函。

(3) 曾註冊於海外地區之同等學生籃球聯賽，並檢附教練或聯盟之推薦函。

(4) 不符合前述第(1)至(3)之資格者，則須檢附本聯盟所屬球團之教練、總經理或領隊之推薦函。

此外，因應PLG聯盟賽務章程修正，今年PLG外籍生球員選秀相關條文同步變更。現行條文關於華裔球員及外籍生球員限制的部分，賽務章程33.3.1：「球團已註冊兩位華裔球員或一位華裔球員與一位外籍生球員者，必須在其中一人之契約於該年選秀會前已屆期或依法終止，並在選秀會一週前通報聯盟並對外公告時，始得在該年選秀會選拔一位外籍生球員；外籍生球員若在選秀落選，球隊欲以自由球員方式網羅，亦須先空出外籍生球員註冊名額始得與其簽約。」

而依據2023/10/12賽務決策委員會（現決策委員會）與2024/02/23常務理事會會議決議，修正條文如下：「球團已註冊兩位華裔球員或一位華裔球員與一位外籍生球員者，該年選秀會仍可以使用選秀權利至多挑選一位外籍生球員，惟開季註冊仍須依第31.1條註冊兩位華裔球員或一位華裔球員與一位外籍生球員，於球季期間僅可因傷病（提出聯盟認可之醫院所開立之診斷證明）且只能更改註冊名額一次，若當賽季球隊註銷該員，則不可再重覆註冊、登錄於聯盟任一球隊。」

