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比賽中私訊夢想家啦啦隊被揭發　米歇爾IG又向Lulumi喊話：我愛她

▲▼洋將米歇爾加盟新北國王。（圖／新北國王提供）

▲國王米歇爾近日因為比賽中私訊啦啦隊成員，意外成為焦點。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃總冠軍賽將於6月9日登場，將由隊史首度闖入決賽的桃園璞園領航猿，交手連兩季打入總冠軍賽的新北國王。不過近日聯盟場外風波又成焦點，國王洋將米歇爾在比賽中私訊福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員Lulumi被揭發，日前又在IG向女方告白喊話「我愛她」。

夢想家所屬啦啦隊Formosa Sexy成員Lulumi，日前爆料在比賽中被國王球員「私訊」，要她別將在夢想家主場應援那套，帶來國王主場，但Lulumi該場比賽僅是以觀眾身份到場看球。後續Lulumi也公布對方身份，就是國王洋將米歇爾，Lulumi也對事件中，被無辜影射的國王球員致歉。

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事件爆發後也引發外界熱議關注，男主角米歇爾則向女方表示，自己只是開玩笑，甚至認為這是「調情」而非「威脅」。

之後即便Lulumi公開就是米歇爾在比賽中傳訊息給她，米歇爾仍在IG以限時動態方式發文並寫道，「這是一件很真實的事，請告訴Lulumi我愛她，生活沒有那麼嚴肅，妳是一個美麗的靈魂，祝福妳一切幸福。」

▲▼啦啦隊女團Formosa sexy專訪（梓梓、Lulumi、少鹽、芊芊)。（圖／記者湯興漢攝）

▲Formosa sexy成員Lulumi。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： PLGLulumi米歇爾國王夢想家啦啦隊台籃

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