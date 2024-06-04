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比賽私訊夢想家啦啦隊的國王球員是米歇爾　Lumimi為引發風波致歉

▲夢想家所屬啦啦隊Formosa Sexy成員Lulumi。（圖／取自Lulumi IG）

▲夢想家所屬啦啦隊Formosa Sexy成員Lulumi。（圖／取自Lulumi IG）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃季後賽持續熱戰，昨日新北國王在首輪以4勝2敗淘汰福爾摩沙夢想家，連續兩季挺進年度總冠軍賽。不過兩隊此系列賽話題不斷，先前夢想家所屬啦啦隊Formosa Sexy成員Lulumi就爆料在比賽中被國王球員「私訊」，而今日Lulumi也公布對方身份，就是國王洋將米歇爾，Lulumi也對事件中，被無辜影射的國王球員致歉。

先前Formosa Sexy啦啦隊前進國王主場觀戰，也替所屬夢想家加油打氣，不料賽後啦啦隊人氣成員Lulumi卻在Threads發文，指出有國王球員在比賽中，還以私訊方式傳了令她感到不滿的簡訊內容，貼文曝光後，也引發外界熱議，甚至開始憑藉線索找尋該名國王球員究竟是誰。

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而Lulumi在此系列賽結束後，4日也直接公佈該名私訊她的國王球員，就是洋將米歇爾，並且公布兩人當時對話訊息內容。

Lulumi也發文表示，「我對其他無辜被我影射到的國王隊球員們道歉，造成你們被誤會真的很抱歉。 因為當時還在季後賽中，基於不想繼續在影響這個季後賽和大家看比賽的心情，所以到現在才出來給大家一個解釋。」

「在季後賽的時候浪費大家時間去關注這個沒必要發生的風波。我再一次的道歉，截圖不是為了要繼續延燒事情， 因為這陣子收到非常多不友善的謾罵和攻擊訊息，我覺得我需要給一個明白解釋。 請各位理性看待。」Lulumi如此說道。

此次事件，也讓國王本季出現的場外風波又添一筆，昨日國王雖然取得冠軍賽門票，但球團董事長王文祥在比賽尾聲與夢想家洋將麥卡洛、布依德爆發口角，引發外界討論熱議，如今夢想家啦啦隊成員又公布在比賽中私訊她的選手身份，也讓國王再度躍上討論版面。

▲新北國王林書豪、牧倫斯、米歇爾。（圖／新北國王提供）

▲Lulumi公布在比賽中私訊她的國王球員就是洋將米歇爾。（圖／新北國王提供）

關鍵字： Lumimi夢想家Formosa Sexy米歇爾新北國王台籃

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