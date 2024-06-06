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塞爾提克最強完全體爭冠！　獨角獸波辛基斯確認總冠軍G1出賽

▲塞爾提克坦圖、波辛基斯。（圖／CFP）

▲波辛基斯確認將在NBA總冠軍賽首戰傷癒回歸。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA年度總冠軍賽將於台灣時間7日登場，將由波士頓塞爾提克交手達拉斯獨行俠，對於要爭取隊史第18冠的綠衫軍來說，好消息是確定將以最強「完全體」出擊！陣中主戰長人「獨角獸」波辛基斯(Kristaps Porzingis)已經公開表態，小腿傷勢恢復，將健康回歸於總冠軍首戰出賽。

在首輪對上邁阿密熱火造成小腿傷勢，導致連續10場季後賽高掛免戰牌的塞爾提克主戰中鋒波辛基斯，6日在冠軍賽前的官方記者會公開表態，確定將回歸上陣，為綠衫軍爭冠全力一拚。

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「我感覺很好，經過很漫長路途，我才能走到這一刻。我會在明天的冠軍賽首戰準備妥當。我終於有機會了，對此我感到很興奮。」波辛基斯如此說道。

此次波辛基斯也將面對前東家獨行俠，而獨行俠明星控衛厄文(Kyrie Irving)同樣將交手過去曾經效力的塞爾提克。

波辛基斯強調，「我很久沒有真正實戰了，明天會是我近期真正的上場，所以我會盡可能的為這一切做好準備，要直接進入總冠軍賽的狀態會很困難，但我會盡可能做好一切準備，看看明天的比賽會如何。」

波辛基斯在本季例行賽平均可繳出20.1分、7.2籃板、2助攻、1.9阻攻，季後賽則在首輪出賽4場，平均12.3分、5籃板、1.8助攻、1.5阻攻。

▲▼活塞狀元康寧漢、塞爾提克坦圖、波辛基斯。（圖／CFP）

▲波辛基斯由於小腿傷勢，已經連續缺席10場季後賽。（圖／CFP）

關鍵字： NBA總冠軍賽塞爾提克波辛基斯獨行俠獨角獸

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