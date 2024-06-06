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Fubon Angels蟬連PLG年度啦啦隊　梓梓、李晧禎奪個人獎

▲Fubon Angels蟬聯PLG年度啦啦隊、梓梓、李晧禎。（圖／PLG職籃提供）

▲Fubon Angels蟬聯PLG年度啦啦隊。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃6日公佈2023-24球季年度啦啦隊相關獎項，Fubon Angels再次展現強大的吸粉能力，以34.93%的得票率蟬連年度啦啦隊。而首次增設的年度啦啦隊人氣王及新人王，則分別由Formosa Sexy的梓梓（董梓甯）及Fubon Angels的李晧禎獲得殊榮。

Fubon Angels本季邀請「釜山女神」李晧禎來台應援，成為台灣職籃史上第1支引進韓國成員的啦啦隊，吸引不少球迷買票進場一睹女神風采。此外，Fubon Angels更於年初舉辦演唱會，也是全台首支舉辦售票演唱會的啦啦隊，更有來自日本、香港等其他國家的球迷特地到場支持，充分展現Fubon Angels的吸粉能力。最終球迷投票結果，Fubon Angels以23,348票蟬連年度啦啦隊。

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2023-24球季年度啦啦隊前3名得票如下：
Fubon Angels (勇士) 23348 (34.93%)
Formosa Sexy (夢想家) 15623 (23.37%)
Muse Girls (攻城獅) 10938 (16.36%)

身為Formosa Sexy的隊長，梓梓高超的舞蹈及編舞能力球迷一直有目共睹，而梓梓不論在場邊應援及社群上都和球迷有良好的互動，也因此在票選中獲得7,054票拿下史上首次年度啦啦隊人氣王的殊榮。

▲Fubon Angels蟬聯PLG年度啦啦隊、梓梓、李晧禎。（圖／PLG職籃提供）

▲梓梓奪得年度啦啦隊人氣王。（圖／PLG職籃提供）

2023-24球季年度啦啦隊人氣王前3名得票如下：
梓梓 (Formosa Sexy) 7054
慈妹 (Fubon Angels) 4953
安娜 (Fubon Angels) 3659

今年除了年度啦啦隊與年度啦啦隊人氣王之外，PLG也特別和大數據股份有限公司旗下知名數據內容平台《網路溫度計 DailyView》合作，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出今年首年加入PLG啦啦隊陣容的38位新人，在網路上的討論度，其中由Fubon Angels的韓籍外援李晧禎，在整體的聲量討論度上成為第一，以3444的壓倒性聲量排名超越棒籃雙棲的賴可及心璇，成為PLG史上首位年度啦啦隊新人王！

▲Fubon Angels蟬聯PLG年度啦啦隊、梓梓、李晧禎。（圖／PLG職籃提供）

▲「釜山女神」李晧禎奪得年度啦啦隊新人王。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： Fubon Angels梓梓李晧禎PLG啦啦隊

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