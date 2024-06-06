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PLG職籃總冠軍賽　公視+OTT平台加入轉播行列

▲夢想家麥卡洛、布依德，國王李愷諺、林書豪。（圖／PLG職籃提供）

▲PLG職籃總冠軍賽宣布將有公視+OTT平台進行直播。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃6日表示2023-24球季總冠賽將於6月9日開打，而在賽前聯盟特別和公視簽訂合作協議，讓總冠軍賽將在公視+OTT平台進行直播，繼PLG官方YT、MOMOTV綜合台、民視第一台及四季線上之外，又多了一個收視平台服務球迷朋友，可以有更多樣化的收視管道選擇。

PLG剛結束精采刺激的季後賽首輪賽事，官方YT賽事直播平均同時在線最高人數來到70799人，其中BG6 福爾摩沙夢想家 vs 新北國王的比賽，官方YT賽事直播同時在線最高人數來到107,586人，不僅創下本季賽事直播的新高，也超越去年季後賽首輪最高的數字，更是直逼聯盟歷史紀錄（PLG季後賽首輪官方YT同時在線最高人數紀錄為2021-22 球季AG5 新竹御頂攻城獅 vs 新北國王 137122人）。

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聯盟非常感謝廣大球迷的支持，一直思考如何提升球迷看球的多元性和便利性，加上公視+OTT平台近年經常轉播各項體育賽事，協助推廣體育不遺餘力，雙方此次合作一拍即合，希望能讓本季PLG總冠軍賽轉播更有話題，觀看人數再創新高！

PLG聯盟執行長鄭偉柏表示，「十分感謝球迷的支持及球團、聯盟同仁戮力以赴，共同呈現精彩的賽事內容，得以收穫超過去年季後賽首輪的收視佳績！聯盟持續攜手MOMOTV及民視第一台，提供高水準賽事轉播品質，同時讓球迷及觀眾擁有更佳的收視體驗！本季總冠軍賽加入公視+ OTT平台轉播，將更進一步擴增PLG影響力，提升台灣籃球運動關注度，值得期待。」

公視表示，因應數位收視需求，公視逐步將運動賽事直播轉移至的OTT影音平台「公視＋」播出，並積極參與基層體育賽事，同時也與其他職業體育聯盟合作大型運動賽事直播。今年很榮幸能一同見證PLG總冠軍的誕生，並期盼公視+優質的服務能將賽事推廣給更多觀眾。

關鍵字： PLG總冠軍賽台籃公視轉播

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