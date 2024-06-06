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麥卡洛歸化進度大公開　張承中：待滿規定天數就展開洽談

▲夢想家麥卡洛、布依德，國王李愷諺、林書豪。（圖／PLG職籃提供）

▲夢想家麥卡洛是否歸化中華男籃，籃協副秘書長張承中說明進度。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃歸化球員進度大公開！日前PLG職籃福爾摩沙夢想家洋將麥卡洛(Chris McCullough)透露，自己將在瓊斯盃代表菲律賓Strong Group，參戰本屆瓊斯盃籃球賽。麥卡洛當時透露自己將會在台灣待滿歸化規定天數門檻，再看後續如何發展。中華籃協副秘書長張承中今日也表示，「麥卡洛目前天數尚未達門檻，接下來籃協就會開始洽談歸化事宜。」

日前中華男籃拋出找尋全新歸化球員想法，包括夢想家陣中吉爾貝克(Brandon Gilbeck)與布依德(Julian Boyd)目前都已經符合歸化相關在台居留天數門檻，對此，張承中也透露，「日前夢想家的賽季剛剛結束，近日內就會開始與吉爾貝克及布依德開始洽談相關事宜，也不排除瓊斯盃讓他們兩位代表中華隊出賽可能。」

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至於夢想家陣中另一名身手全面的機動性長人麥卡洛，先前也表態願意成為中華隊歸化人選，不過日前已經有消息傳出，麥卡洛在7月已經確定先代表菲律賓球隊參戰本屆瓊斯盃，此消息也獲得他本人證實。

麥卡洛當時表示，「我會在台灣待到6月底，然後飛往菲律賓和球隊會合練球，接著來台參與本屆瓊斯盃賽事。」日後等自己的在台居留天數門檻達標，再來看後續歸化事宜的發展狀況。

對於麥卡洛的狀況，張承中解釋，「目前麥卡洛的歸化居留天數門檻還沒達到，等到他確定達標，我們當然也會和他洽談相關可能的歸化事宜，目標當然還是放在11月的亞洲盃資格賽第2階段對上香港及紐西蘭，希望就能有新的歸化球員加入。」

據了解，中華男籃的瓊斯盃代表隊陣容，預計在6月底就將展開集訓，預料也將由義大利籍的圖奇(Gianluca Tucci)擔任男籃1隊主力陣容的總教練。

關鍵字： 麥卡洛歸化中華男籃吉爾貝克布依德台籃瓊斯盃夢想家

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